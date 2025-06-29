Konkordato İlanlarında İlk Beş Ayda Büyük Artış

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Türkiye’de vatandaşlar ekonomik darboğazla mücadele ederken, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, KOBİ’lerin yaşadığı finansal sorunları ve konkordato ilanlarındaki tırmanışa dikkat çekti ve bazı firmaların ödeme güçlüğü yaşadığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konkordato ilanlarındaki artışa değinerek, "2021 yılında 1914 firma konkordato ilan etmişken, 2022’de bu sayı 1587’ye, 2023’te 1516’ya düşmüştü. Ancak 2024 yılına geldiğimizde, konkordato ilan eden firma sayısı 3497’ye yükseldi. 2025 yılının ilk beş ayında ise 2235 firma konkordato ilan etti. Bu firmalardan 967’si geçici mühlet, 690’ı kesin mühlet kararı aldı. Bunun yanı sıra 462 firma için ret, 77 firma için iflas ve 39 firma için tasdik kararı verildiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Gürer, borçluların alacaklılarıyla ödeme planında anlaşmaya çalıştığını, bazı şirketlerin de en azından ‘parasını kurtarmaya’ çalıştığını kaydederek “Mahkemeyle onaylanan anlaşmalar sayesinde zor duruma düşen şirketler, süreci kurtarma çabasındalar. AKP dönemlerinde oluşan ekonomik kriz, her kesimi olumsuz etkiliyor. Şirketler de bu olumsuz gidişattan payına düşen sıkıntıyı yaşıyor. Piyasada işler durgun, şirketler konkordatoluk durumda," diye konuştu.

Gürer, KOBİ’lerin borç yüküne ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"2024 yılı boyunca KOBİ’lerin borçları sürekli artış gösterdi. 2025 yılına geldiğimizde ise bu borç miktarı daha da yükselerek 5 trilyon 33 milyar 7 milyon TL’ye ulaştı. Sadece son bir ayda borçlar 201 milyar 499 milyon TL arttı ve bu, yaklaşık yüzde 4’lük bir artışı ifade ediyor.

2025’in son bir ayında borçlu KOBİ sayısı 321 bin 653 kişi arttı ve toplamda 4 milyon 969 bin 480’e yükseldi. Bu artış, sadece yeni borçlanan KOBİ’lerin değil, aynı zamanda mevcut borçlu firmaların krediye olan bağımlılığını da artırdığını gösteriyor.”

Gürer, KOBİ’leri bu durumdan kurtarmak için acilen tedbir alınması gerektiğini ifade ederek, "KOBİ’ler, ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Onların yaşadığı sorunlar, zincirleme olarak tüm ekonomiye yansıyacaktır. Şirketler konkordatosunu duyurması çok yönlü sorunlu bir sürecin varlığını göstermektedir," frfi.