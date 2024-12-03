Konkordato İlanında İlk Beş Sektör Belli Oldu
2024 yılının ilk 11 ayında konkordato başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Finansman sorunları ve üretimdeki sıkıntılar nedeniyle en çok başvuru yapan sektör tekstil olurken, inşaat ikinci sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
KonkordatoTakip.com verilerine göre, kasım ayında mahkemeler 152 konkordato dosyası için geçici mühlet kararı verdi. Böylece yılın ilk 11 ayında toplam başvuru sayısı 1504'e ulaştı ve 2019 yılında kaydedilen 1387 başvuruluk rekor geride bırakıldı. Bu dönemde, 683 dosya için kesin mühlet kararı çıkarken, 612 başvuru reddedildi.
Konkordato başvurularındaki artış iş dünyasında da endişe yaratıyor. Sektör temsilcileri, konkordato ilan eden firmaların alacaklılarını zor durumda bıraktığını vurgularken, süreçlerin uzunluğuna dikkat çekiyor. Ortalama iflas kararı süresi 435 gün, reddedilme süreci ise 474 günü buluyor.
TEKSTİL SEKTÖRÜ ZİRVEDE
Konkordato ilan eden sektörler arasında tekstil ilk sırada yer aldı. Yılın 11 ayında tekstil sektöründen 86 başvuru yapılırken, inşaat sektörü 83 başvuru ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki sektörü sırasıyla 41 başvuru ile metal ürün imalatı, 35 başvuru ile mobilya ve 31 başvuru ile gıda sektörleri takip etti.
ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Konkordato süreçlerinin uzunluğu ve alacaklıları kapsaması, iş dünyasında sıkça eleştiriliyor. Firmalara verilen 3 aylık geçici mühlet süreci, kesin mühlet kararıyla bir yılı aşabiliyor. Bu süreçte borçlarını ödemeyen firmalar faaliyetlerine devam ederken, alacaklılar zor durumda kalıyor.
ÇEKLERDE KARŞILIKSIZ ORANI ARTIYOR
Bankalardan kredi erişimindeki zorluk, çek kullanımını artırdı. Ancak karşılıksız çek oranındaki artış dikkat çekiyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2024’ün ocak-ekim döneminde ibraz edilen çek tutarı yüzde 72 artışla 6,3 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde karşılıksız çek tutarı yüzde 221 artarak 141 milyar TL oldu.
KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ
Piyasadaki durgunluk, şirket kapanmalarında da kendini gösteriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2024’ün ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 21,2 artarak 21 bin 230’a ulaştı. Tasfiye edilen şirketlerin sayısı ise yüzde 7,5 artışla 23 bin 659 oldu.