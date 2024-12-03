Konkordato İlanında İlk Beş Sektör Belli Oldu

KonkordatoTakip.com verilerine göre, kasım ayında mahkemeler 152 konkordato dosyası için geçici mühlet kararı verdi. Böylece yılın ilk 11 ayında toplam başvuru sayısı 1504'e ulaştı ve 2019 yılında kaydedilen 1387 başvuruluk rekor geride bırakıldı. Bu dönemde, 683 dosya için kesin mühlet kararı çıkarken, 612 başvuru reddedildi.

Konkordato başvurularındaki artış iş dünyasında da endişe yaratıyor. Sektör temsilcileri, konkordato ilan eden firmaların alacaklılarını zor durumda bıraktığını vurgularken, süreçlerin uzunluğuna dikkat çekiyor. Ortalama iflas kararı süresi 435 gün, reddedilme süreci ise 474 günü buluyor.