Konkordato İlan Eden ZME Tekstil’e 1 Yıllık Kesin Mühlet Verildi

Ekonomik dalgalanmaların etkisini artırdığı bu dönemde, ZME Tekstil konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkemeden şirket hakkında yeni karar çıktı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konkordato İlan Eden ZME Tekstil’e 1 Yıllık Kesin Mühlet Verildi
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Mahkeme aldığı kararla, ZME Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

TÜM MALVARLIKLARINA TEDBİR DEVAM EDECEK

İlgili karar kapsamında, şirketin tüm malvarlıklarının korunması için daha önce alınan tedbirlerin kesin mühlet süresi boyunca geçerli olacağı bildirildi. Mahkeme, 26 Mart 2025 tarihinde verilen tensip kararında yer alan koruma önlemlerinin uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Konkordato İlan Eden ZME Tekstil’e 1 Yıllık Kesin Mühlet Verildi - Resim : 1

KOMİSER HEYETİ GÖREVDE KALACAK

Dosyada geçici komiser olarak görevlendirilen Erhan Coşkun, Kadriye Özen ve Doç. Dr. Emrah Kulaklı’nın görevlerine kesin mühlet süresi boyunca devam edeceği açıklandı. Komiser heyeti, İİK'nın 304. maddesi gereğince raporlarını mahkemeye sunacak ve duruşma günü belirlendikten sonra yeni bir değerlendirme yapılacak.

BAŞVURU 7101 SAYILI KANUNA GÖRE DUYURULDU

Kesin mühlet kararı, 7101 sayılı kanunla değişen İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde ilan edilerek kamuoyuna duyuruldu. Kararın ardından, konkordato sürecinin seyrini belirleyecek duruşmanın tarihi ilerleyen günlerde netleşecek.

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