Konkordato İlan Eden Polin Holding Hakkında Yeni Gelişme

Kocaeli merkezli ve 118 ülkede 3.000’den fazla projeye imza atarak su parkı sektöründe küresel çapta faaliyet gösteren Polin Holding'in konkordato başvurusu üzerine mahkeme tarafından kritik bir karar alındı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Konkordato İlan Eden Polin Holding Hakkında Yeni Gelişme

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine giren şirket için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi.

GEBZE TİCARET MAHKEMESİNDEN AÇIKLAMA

T.C. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda, Polin Holding Anonim Şirketi ile birlikte holding bünyesindeki diğer şirketler ve yöneticiler hakkında 6 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet uygulamasına gidildiği belirtildi.

Konkordato İlan Eden Polin Holding Hakkında Yeni Gelişme - Resim : 1

Karar, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı şu şirketleri kapsıyor:

Polin Holding Anonim Şirketi
Polin Park Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri Anonim Şirketi
Polin Dış Ticaret Anonim Şirketi
Futuraform Kompozit ve Reklam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ayrıca Barış Pakiş, Başar Pakiş ve Bilge Pakiş isimli şahıslar da mühlet kararının uygulandığı davacılar arasında yer aldı.

KOMİSER GÖREVLERİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme, konkordato sürecini denetlemek üzere daha önce atanmış olan mali müşavirler Serpil Demirci ve Çetin Keşaplı ile hukukçu Levent Biçer’in görevlerinin devamına da hükmetti.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye başvurarak konkordato mühletinin uzatılmasına gerek olmadığını gerekçeleriyle birlikte sunabilecekleri bildirildi. Mahkeme duruşmasının ise 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

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