Konkordato Başvurusunda Bulunan Forum AVM’ler Hakkında Flaş Gelişme! 28 Milyar Lira Borç Birikmişti, Son Anda Kurtuldu
Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara ve Forum Aydın’ın da aralarında bulunduğu 11 alışveriş merkezinin sahibi konumundaki 10 şirket, 28 milyar TL’yi aşan borç nedeniyle başvurdukları konkordato sürecinden feragat etti. Mahkemenin verdiği son kararla birlikte konkordato kapsamında alınan tüm tedbirler kaldırıldı, şirketler yeniden tam mali serbestliğe kavuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16 Mayıs 2025 tarihli duruşmasında şirketlerin konkordato talebinden vazgeçtikleri resmen kayıtlara geçti. Bu gelişme üzerine mahkeme, konkordato nedeniyle uygulanan mühletleri ve tedbir kararlarını kaldırarak, konkordato komiserlerinin görevlerini de sonlandırdı.
VARLIKLAR BORÇLARI KARŞILIYOR
Konkordato başvurularına gerekçe olarak döviz cinsinden borçlar, pandemi kaynaklı kira kayıpları ve düşen müşteri sayısı gösterilmişti. Ancak mahkemece atanan komiser heyeti tarafından hazırlanan rapor, şirketlerin mali açıdan borca batık durumda olmadığını ortaya koydu. 31 Mart 2024 itibarıyla toplam 23 milyar TL değerindeki varlıklarının, yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olduğu tespit edildi.
YATIRIMCI İLGİSİ SEKTÖRDE YANKI UYANDIRDI
Konkordato süreci devam ederken, Forum AVM’ler için birçok büyük yatırımcının devreye girmesi dikkat çekti. Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO gibi firmaların olası satın alma girişimleri, perakende ve gayrimenkul sektöründe geniş yankı buldu.
YENİDEN TİCARİ HAREKETLİLİK DÖNEMİ
Tedbirlerin kalkmasıyla birlikte Forum AVM’lerin bağlı olduğu şirketler, konkordato koruması olmadan ticari faaliyetlerine devam edecek. Şirketler, borç yapılandırma süreçlerini artık serbest piyasa koşulları içerisinde sürdürebilecek.