Konkordato Başvurusunda Bulunan Forum AVM’ler Hakkında Flaş Gelişme! 28 Milyar Lira Borç Birikmişti, Son Anda Kurtuldu

VARLIKLAR BORÇLARI KARŞILIYOR

Konkordato başvurularına gerekçe olarak döviz cinsinden borçlar, pandemi kaynaklı kira kayıpları ve düşen müşteri sayısı gösterilmişti. Ancak mahkemece atanan komiser heyeti tarafından hazırlanan rapor, şirketlerin mali açıdan borca batık durumda olmadığını ortaya koydu. 31 Mart 2024 itibarıyla toplam 23 milyar TL değerindeki varlıklarının, yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olduğu tespit edildi.