Kombiye Küçük Dokunuş Faturada Büyük Tasarruf Getiriyor: Her Odanız Hamam Gibi Olacak

Evinizi ısıtırken, her odanın kullanım amacına göre uygun sıcaklık ayarları yapmanız enerji tasarrufu açısından etkili bir yöntem. Peki büyük tasarruf ve sıcak bir ev için kombi ayarı nasıl yapılmalı? İşte odalara göre önerilen sıcaklık değerleri: