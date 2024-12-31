Kombide Su Ayarı Petek Ayarından Önemli: 33 Yıllık Ustası Sırrı Paylaştı! Faturayı Büyük Ölçüde Düşürüyor

KOMBİNİN SICAK SU AYARI NASIL YAPILMALI?

Kombi sıcak su ayarını düşük seviyede tutmak, enerji tasarrufu sağlamanın en etkili yollarından biri. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar:

Düşük Sıcaklık Seviyesi: Kombiyi yüksek sıcaklıkta çalıştırmak, kaynar su elde etmenize neden olabilir. Ancak bu durumda, sıcak suyla soğuk suyu dengeleme çabası kombiyi zorlar ve gereksiz enerji tüketimine yol açar.

Arıza Riskini Azaltma: Aşırı sıcaklık ayarları, kombinin sürekli çalışmasına ve ateşleme mekanizmasının hasar görmesine neden olabilir.

Kombinin verimli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlamak için sıcak su ayarını düşük seviyede tutmak en doğru tercih olacaktır.