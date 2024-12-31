Kombi, Petek ve Doğal Gaz Sayaçları Tarih Oluyor! Yanlış Duymadınız: Evler Sadece Tuz ile Hamama Dönecek

KONFORLU VE SAĞLIKLI BİR ISITMA DENEYİMİ

TCM’nin en büyük avantajlarından biri, geleneksel sistemlerin aksine iç mekan havasını kurutmadan ısıtma sağlaması. Bu özellik, evdeki nem oranını dengede tutarak daha sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratır. NREL araştırmacıları, egzoz havasını bir ısı eşanjörü üzerinden iç mekan havasını ısıtmak için kullanan bir tasarım geliştirdi. Bu yöntem hem enerji verimliliğini artırıyor hem de iç mekan nem dengesini koruyor.

FARKLI İKLİMLERDE TEST EDİLDİ

Sistem, ABD'nin Atlanta, New York, Minneapolis ve Seattle gibi farklı iklim koşullarında test edildi. Özellikle nemli hava koşullarına sahip Seattle gibi şehirlerde üstün performans gösterdi. Ancak, optimize edilmiş kurulumlarla diğer iklimlerde de verimli sonuçlar elde edildi.