Kombi Kullanırken Dikkat! Büyük Para Cezası Var

Demirezen, "Eğer bir kişi bin lira, bin 500 lira doğal gaz faturası ödüyorken, komşusunun kombisini çalıştırmaması yüzünden faturası 2 bin lira, 3 bin lira, hatta 5 bin lira gibi yüksek rakamlara çıkarsa, mahkemeye başvurabilir" dedi.

KOMBİYİ YAKMAYAN KOMŞUYA DAVA ŞOKU

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, her bir kat maliki ve kiracısının iyi niyetle ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Demirezen, bir komşunun ısınmayı ihmal etmesinin, diğer komşulara maddi zarar verdiği durumlarda, hukuki süreç başlatılabileceğini belirtti. Özellikle kasıtlı hareketler, zarar tazminatını gündeme getirebilir.