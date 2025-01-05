Kombi Kullanırken Dikkat! Büyük Para Cezası Var
Kış aylarının soğuk etkisiyle birlikte doğal gaz faturaları artarken, bazı vatandaşlar kombilerini açmayarak komşularının faturalarının yükselmesine neden oluyor. Ancak, bu davranışın hukuki sonuçları olabilir ve buna karşılık komşulardan tazminat talep edilebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Avukat Kenan Demirezen, kombisini çalıştırmayan komşuların, diğer kişilerin doğrudan maddi zararına yol açabileceğini belirtti. Demirezen, "Eğer bir kişi, komşusunun kombisini çalıştırmaması nedeniyle daha yüksek doğal gaz faturası ödüyorsa, bu farkı hukuki yolla talep edebilir" dedi.
FATURA FARKI TALEP EDİLEBİLİR
Avukat Demirezen, kombisini kullanmayan komşular nedeniyle doğal gaz faturaları artan kişilerin, bu artışı tazmin yoluyla geri alabileceklerini vurguladı. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi ve Medeni Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde, hak sahiplerinin mahkemeye başvurarak bu farkı talep edebileceğini belirtti.
Demirezen, "Eğer bir kişi bin lira, bin 500 lira doğal gaz faturası ödüyorken, komşusunun kombisini çalıştırmaması yüzünden faturası 2 bin lira, 3 bin lira, hatta 5 bin lira gibi yüksek rakamlara çıkarsa, mahkemeye başvurabilir" dedi.
KOMBİYİ YAKMAYAN KOMŞUYA DAVA ŞOKU
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, her bir kat maliki ve kiracısının iyi niyetle ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Demirezen, bir komşunun ısınmayı ihmal etmesinin, diğer komşulara maddi zarar verdiği durumlarda, hukuki süreç başlatılabileceğini belirtti. Özellikle kasıtlı hareketler, zarar tazminatını gündeme getirebilir.
İlk adımın apartman yönetimine başvurmak olduğunu söyleyen Demirezen, yönetim tarafından çözüm sağlanamazsa, mahkemeye başvurulması gerektiğini ifade etti. Mahkeme sürecinde zarar tespitinin yapılacağını ve kusurlu bulunan komşunun zarar tazminatını ödemek zorunda kalacağını belirtti.