Kombi Faturası Nasıl Daha Az Gelir? Yüzde 30 Düşürmek Mümkün... İşte Tasarrufun Püf Noktaları

- Yalıtım kontrolü: Eviniz iyi bir yalıtıma sahipse, kombiniz daha az çalışır ve daha az enerji harcar. Pencerelerin ve kapıların sızdırmaz olduğundan emin olun.

- Gaz kaçağı kontrolü: Kombinin gaz hattında herhangi bir sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Şüpheli bir durumda hemen gaz firması ile iletişime geçin.

- Acil durum planı: Kombide bir arıza veya gaz kaçağı durumunda ne yapmanız gerektiğini önceden belirleyin. Acil durum numaralarını not edin ve gerektiğinde kullanın.

Böylece; kış aylarında konforlu ve tasarruflu bir ısınma deneyimi yaşarken, doğalgaz faturalarınızı da düşürebilirsiniz.