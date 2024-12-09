Kombi 40 Derecede Bile Çalışsa Ev Hamam Gibi Olacak: Yılların Ustası Bilinmeyen Ayarı Açıkladı

Kombide reglaj ayarının çok önemli olduğunu belirten usta, kombi 40 derece çalışsa bile evin hamam gibi sıcak olacağını belirtti.

REGLAJ AYARI NEDİR?

Reglaj ayarı, kombiye bağlı peteklerin verimli çalışmasını sağlayarak, hem ısınma konforunu artırıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sayede, hem eviniz daha sıcak olacak hem de doğalgaz faturalarınızda önemli ölçüde düşüş yaşayacaksınız.