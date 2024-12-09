Kombi 40 Derecede Bile Çalışsa Ev Hamam Gibi Olacak: Yılların Ustası Bilinmeyen Ayarı Açıkladı
Doğal gaz faturalarının yarı yarıya düşmesi ve peteklerin evin her yerini ısıtması için 40 yıllık kombi ustası sırrı açıkladı. Çoğu kişinin bilmediği bu ayarı açınca kombi 40 derecede bile çalışsa ev hamam gibi sıcak olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma sorunları da baş gösteriyor. Yüksek doğalgaz faturaları ve evde eşitsiz ısınma gibi sorunlar, birçok kişinin kabusu haline geliyor. Ancak, 40 yıllık deneyimli bir kombi ustası, bu sorunlara çözüm olabilecek basit ancak kimsenin bilmediği yöntemi açıkladı.
Kombide reglaj ayarının çok önemli olduğunu belirten usta, kombi 40 derece çalışsa bile evin hamam gibi sıcak olacağını belirtti.
REGLAJ AYARI NEDİR?
Reglaj ayarı, kombiye bağlı peteklerin verimli çalışmasını sağlayarak, hem ısınma konforunu artırıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sayede, hem eviniz daha sıcak olacak hem de doğalgaz faturalarınızda önemli ölçüde düşüş yaşayacaksınız.
Reglaj ayarı, peteklerin su akışını dengelemek için yapılan bir işlemdir. Bu sayede, tüm peteklere eşit miktarda sıcak su ulaşır ve evinizde her köşe aynı sıcaklıkta olur. Kombiye yakın petekler daha çok ısıtırken, uzaktaki peteklerin yeterince ısınmaması gibi sorunlar, reglaj ayarı sayesinde ortadan kalkar.
REGLAJ AYARI NASIL YAPILIR?
Reglaj ayarını kendiniz de yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece birkaç basit araç ve biraz sabırdır. İşte adım adım reglaj ayarı yapma rehberi:
Kombi Basıncını Kontrol Edin: Kombi basıncı 1-1.5 bar arasında olmalıdır. Gerekirse su ekleyerek bu seviyeyi ayarlayın.
Petek Havasını Alın: Peteklerdeki hava vanalarını açarak birikmiş havayı dışarı atın.
Petek Vanalarını Ayarlayın: Kombiye yakın peteklerin vanalarını kısın, uzaktaki peteklerin vanalarını ise açın.
Su Akışını Kontrol Edin: Tüm peteklerin eşit şekilde ısındığından emin olun.