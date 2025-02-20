Koleksiyoncuların Yeni Gözdesi Bu Telefonlar! Elinde Olan Yaşadı
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok eski cep telefonu işlevini yitirse de bazı modeller, koleksiyoncular için büyük değer taşıyor. Özellikle geçmişin ikonik modelleri, nadir bulunmaları nedeniyle binlerce dolara alıcı bulabiliyor. İşte koleksiyoncuların gözdesi haline gelen ve yüksek fiyatlarla satılan bazı eski cep telefonları...
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihte ticari olarak satışa sunulan ilk cep telefonu olarak bilinen Motorola DynaTAC 8000X, 1983 yılında piyasaya sürüldü. Büyük ve ağır yapısıyla dikkat çeken cihaz, anteni ve dikdörtgen tasarımı nedeniyle "tuğla telefon" olarak anılıyordu. Çıkış fiyatı 3.995 dolar olan telefon, yalnızca 30 dakikalık konuşma süresi sunuyordu. Günümüzde ise iyi korunmuş modelleri, 4.000 dolara kadar alıcı bulabiliyor.
BİRİNCİ NESİL IPHONE (2007)
Apple’ın 2007’de piyasaya sürdüğü ilk iPhone, dokunmatik ekran ve minimalist tasarımıyla akıllı telefon devrimini başlatan model olarak kabul ediliyor. Günümüzde orijinal kutusunda açılmamış bir iPhone 1, açık artırmalarda 190.000 dolara kadar satılabiliyor. Kullanılmış ama iyi durumdaki modeller ise 1.000 ila 2.000 dolar arasında alıcı buluyor.
NOKIA 8110 (1996)
"Matrix telefonu" olarak da bilinen Nokia 8110, 1996 yılında piyasaya sürüldü. Kavisli yapısı ve kayan tuş takımıyla dikkat çeken model, popüler bilim kurgu filmi Matrix'te kullanılmasının ardından daha da ünlendi. Koleksiyoncular, iyi durumdaki bir Nokia 8110 için yaklaşık 200 dolar ödemeye hazır.
NOKIA 7700 (2003)
Nokia’nın 2003 yılında tanıttığı 7700 modeli, sıra dışı tasarımıyla dikkat çekse de piyasaya sürülemeyen nadir modellerden biri oldu. Yalnızca 20 adet üretilmesi nedeniyle koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor. Bugün bu telefona sahip olanlar, durumuna bağlı olarak 1.100 ila 2.500 dolar arasında bir fiyata satabiliyor.
MOTOROLA STARTAC 130 (1996)
1990’ların ikonik kapaklı telefonlarından Motorola StarTAC 130, kompakt tasarımıyla döneminin en çok tercih edilen modelleri arasındaydı. Günümüzde nostaljik değeri yüksek olan bu cihaz, koleksiyoncular tarafından 450 dolara kadar satın alınabiliyor.
NOKIA MOBIRA TALKMAN (1984)
Nokia’nın taşınabilir telefon üretme yolundaki ilk adımlarından biri olan Mobira Talkman, büyük boyutlarıyla dikkat çekiyordu. 5 kilogram ağırlığında olan cihaz, o dönem yöneticiler için lüks bir seçenek olarak sunulmuştu. Bugün koleksiyoncular, iyi durumdaki bir Nokia Mobira Talkman için 800 dolara kadar ödeme yapabiliyor.
Zaman içinde teknolojik olarak geri kalmış olsalar da bu modeller, koleksiyoncular için büyük bir yatırım aracı haline gelmiş durumda. Eğer eski bir cep telefonuna sahipseniz, sandığınızdan çok daha değerli olabilir.