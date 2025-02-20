Koleksiyoncuların Yeni Gözdesi Bu Telefonlar! Elinde Olan Yaşadı

Tarihte ticari olarak satışa sunulan ilk cep telefonu olarak bilinen Motorola DynaTAC 8000X, 1983 yılında piyasaya sürüldü. Büyük ve ağır yapısıyla dikkat çeken cihaz, anteni ve dikdörtgen tasarımı nedeniyle "tuğla telefon" olarak anılıyordu. Çıkış fiyatı 3.995 dolar olan telefon, yalnızca 30 dakikalık konuşma süresi sunuyordu. Günümüzde ise iyi korunmuş modelleri, 4.000 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

BİRİNCİ NESİL IPHONE (2007)

Apple’ın 2007’de piyasaya sürdüğü ilk iPhone, dokunmatik ekran ve minimalist tasarımıyla akıllı telefon devrimini başlatan model olarak kabul ediliyor. Günümüzde orijinal kutusunda açılmamış bir iPhone 1, açık artırmalarda 190.000 dolara kadar satılabiliyor. Kullanılmış ama iyi durumdaki modeller ise 1.000 ila 2.000 dolar arasında alıcı buluyor.