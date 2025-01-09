Kola, Gazoz, Meyve Suyu, Soğuk Çay: Bütün İçeceklere Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çaya zam geldiğini duyurdu. 21 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı listeyi açıklayan Dündar, içecek fiyatlarının ortalama yüzde 16-25 arasında arttığını belirtti.
Yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, daha maaşlara yansımadan bir çok ürüne peş peşe zam gelmeye başladı. Artan yaşam maliyetleri her geçen gün artarken, özellikle temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Son olarak zamlı ürünler furyasına kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çay eklendi. İçecek sektöründe yaşanan fiyat artışları, vatandaşları şoke etti.
21 OCAK'TAN SONRA ZAMLI FİYATLAR GEÇERLİ
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Coca-Cola grubuna ait kola, meyve suyu, gazoz, soğuk çay ve sporcu içeceklerinin fiyatlarına gelen zammı duyurdu. Dündar, içecek fiyatlarının ortalama yüzde 16-25 arasında arttığını belirtti. Yapılan zamlar, 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.
|Grup
|Paket
|Marka
|Fiyat (TL)
|Gazlı İçecekler
|CAN 0,33
|MY COKE
|35,00
|CAN 0,33
|FANTA
|35,00
|CAN 0,33
|SPRITE
|35,00
|CAN 0,25
|SCHWEPPES
|35,00
|CAN 0,2
|MY COKE
|25,00
|CAN 0,2
|FANTA
|25,00
|CAN 0,2
|SPRITE
|25,00
|CAN 0,2
|SCHWEPPES
|25,00
|RB 0,2
|MY COKE
|15 + 5
|RB 0,2
|FANTA
|15 + 5
|RB 0,2
|SPRITE
|15 + 5
|OWB 0,25
|MY COKE
|35,00
|OWB 0,25
|SCHWEPPES
|40,00
|PET 0,45
|MY COKE
|35,00
|PET 0,45
|FANTA
|35,00
|CAN 0,2
|MY COKE
|20,00
|RB 0,2
|MY COKE
|10 + 5
|Meyve Suyu
|CAN 0,33
|CAPPY
|35,00
|OWB 0,25
|CAPPY
|40,00
|OWB 0,25
|CAPPY
|35,00
|TETRA 0,2
|CAPPY
|12,00
|TETRA 0,2
|CAPPY
|12,00
|Buzlu Çay
|CAN 0,33
|FUSE TEA
|35,00
|CAN 0,2
|FUSE TEA
|25,00
|OWB 0,25
|FUSE TEA
|40,00
|Sporcu İçeceği
|PET 0,5
|POWERADE
|50,00