Kola, Gazoz, Meyve Suyu, Soğuk Çay: Bütün İçeceklere Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi

Yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, daha maaşlara yansımadan bir çok ürüne peş peşe zam gelmeye başladı. Artan yaşam maliyetleri her geçen gün artarken, özellikle temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Son olarak zamlı ürünler furyasına kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çay eklendi. İçecek sektöründe yaşanan fiyat artışları, vatandaşları şoke etti.