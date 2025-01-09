Kola, Gazoz, Meyve Suyu, Soğuk Çay: Bütün İçeceklere Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çaya zam geldiğini duyurdu. 21 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı listeyi açıklayan Dündar, içecek fiyatlarının ortalama yüzde 16-25 arasında arttığını belirtti.

Selin Turşak Selin Turşak
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Kola, Gazoz, Meyve Suyu, Soğuk Çay: Bütün İçeceklere Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi - Resim: 1

Yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, daha maaşlara yansımadan bir çok ürüne peş peşe zam gelmeye başladı. Artan yaşam maliyetleri her geçen gün artarken, özellikle temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Son olarak zamlı ürünler furyasına kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çay eklendi. İçecek sektöründe yaşanan fiyat artışları, vatandaşları şoke etti.

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Kola, Gazoz, Meyve Suyu, Soğuk Çay: Bütün İçeceklere Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi - Resim: 2

21 OCAK'TAN SONRA ZAMLI FİYATLAR GEÇERLİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Coca-Cola grubuna ait kola, meyve suyu, gazoz, soğuk çay ve sporcu içeceklerinin fiyatlarına gelen zammı duyurdu. Dündar, içecek fiyatlarının ortalama yüzde 16-25 arasında arttığını belirtti. Yapılan zamlar, 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Kola, Gazoz, Meyve Suyu, Soğuk Çay: Bütün İçeceklere Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi - Resim: 3
Grup Paket Marka Fiyat (TL)
Gazlı İçecekler CAN 0,33 MY COKE 35,00
CAN 0,33 FANTA 35,00
CAN 0,33 SPRITE 35,00
CAN 0,25 SCHWEPPES 35,00
CAN 0,2 MY COKE 25,00
CAN 0,2 FANTA 25,00
CAN 0,2 SPRITE 25,00
CAN 0,2 SCHWEPPES 25,00
RB 0,2 MY COKE 15 + 5
RB 0,2 FANTA 15 + 5
RB 0,2 SPRITE 15 + 5
OWB 0,25 MY COKE 35,00
OWB 0,25 SCHWEPPES 40,00
PET 0,45 MY COKE 35,00
PET 0,45 FANTA 35,00
CAN 0,2 MY COKE 20,00
RB 0,2 MY COKE 10 + 5
Meyve Suyu CAN 0,33 CAPPY 35,00
OWB 0,25 CAPPY 40,00
OWB 0,25 CAPPY 35,00
TETRA 0,2 CAPPY 12,00
TETRA 0,2 CAPPY 12,00
Buzlu Çay CAN 0,33 FUSE TEA 35,00
CAN 0,2 FUSE TEA 25,00
OWB 0,25 FUSE TEA 40,00
Sporcu İçeceği PET 0,5 POWERADE 50,00
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