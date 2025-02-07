Kol Saatlerinde Devrim Gibi Yenilik: 2099 Yılına Kadar...

Sadece 52 gram ağırlığında olan AE-1600H, farklı renk seçenekleriyle 39,90 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Casio'nun yeni saatinin akıllı saatlere alternatif arayanlar için hem dayanıklı hem de uzun ömürlü bir seçenek olarak piyasaya adını yazdırması bekleniyor.