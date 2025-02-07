Kol Saatlerinde Devrim Gibi Yenilik: 2099 Yılına Kadar...
Kol saati kullanmayı tercih edenlerin dikkatini çekecek yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü marka, 10 yıl pil ömrü sunan yeni saatini tanıttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı saatlerin giderek yaygınlaşmasına rağmen, kol saatleri sağlamlık ve uzun kullanım süresiyle pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Casio, kol saatleri iddiasını sürdüren yeni AE-1600H serisini tanıttı.
10 YIL KULLANIM ÖMRÜ SUNUYOR
Casio’nun yeni AE-1600H modeli, tek bir CR2032 pil ile 10 yıl kullanım ömrü sunarak dikkat çekiyor.
100 metreye kadar suya dayanıklı yapısıyla zorlu koşullara uyum sağlayan saat, altıgen tasarımı ve büyük LCD ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.
Saatin öne çıkan özellikleri arasında:
-Afterglow fonksiyonuna sahip LED ışık,
-1/100 saniye hassasiyetinde kronometre,
-Sayaç ve çok fonksiyonlu alarm,
-Çift mod desteği,
-2099 yılına kadar ayarlanmış takvim bulunuyor.
Sadece 52 gram ağırlığında olan AE-1600H, farklı renk seçenekleriyle 39,90 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Casio'nun yeni saatinin akıllı saatlere alternatif arayanlar için hem dayanıklı hem de uzun ömürlü bir seçenek olarak piyasaya adını yazdırması bekleniyor.