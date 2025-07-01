Kokusu Tarçına Benziyor, Bedavaya Toplanıyor: Kilosu 93 Bin TL'ye Satılıyor, Herkes Yana Yakıla Arıyor

Nadirliği ve eşsiz aromasıyla bilinen Matsutake mantarı, Polonya'nın ormanlık alanlarında yeniden yüzünü gösterdi. Japon mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu özel mantar türü, hem gastronomi tutkunlarının hem de doğaseverlerin radarında.

KOKUSU TARÇINA BENZİYOR

Matsutake ya da halk arasında bilinen adıyla "çam gąska", mantar toplama meraklılarının gözdesi. Görünüşü itibarıyla boletus mantarına benzediği için karıştırılması mümkün olsa da, onu ayıran en belirgin özelliği tarçına benzer yoğun aroması. Elastik gövdesi ve pürüzsüz yapısıyla dikkat çeken bu mantar, pişirildiğinde dahi kokusunu kaybetmiyor.