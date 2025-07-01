Kokusu Tarçına Benziyor, Bedavaya Toplanıyor: Kilosu 93 Bin TL'ye Satılıyor, Herkes Yana Yakıla Arıyor
Tarçın kokusuyla dikkat çeken ve kilosu 93 bin 973 TL'ye kadar alıcı bulan Matsutake mantarı yeniden keşfedildi. Ormanda kendiliğinden yetişen bu nadir mantar, bedavaya toplanmasına rağmen yüksek fiyatıyla büyük kazanç sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Nadirliği ve eşsiz aromasıyla bilinen Matsutake mantarı, Polonya'nın ormanlık alanlarında yeniden yüzünü gösterdi. Japon mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu özel mantar türü, hem gastronomi tutkunlarının hem de doğaseverlerin radarında.
KOKUSU TARÇINA BENZİYOR
Matsutake ya da halk arasında bilinen adıyla "çam gąska", mantar toplama meraklılarının gözdesi. Görünüşü itibarıyla boletus mantarına benzediği için karıştırılması mümkün olsa da, onu ayıran en belirgin özelliği tarçına benzer yoğun aroması. Elastik gövdesi ve pürüzsüz yapısıyla dikkat çeken bu mantar, pişirildiğinde dahi kokusunu kaybetmiyor.
DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR, BEDAVAYA TOPLANIYOR
Uzun süre neslinin tükendiği düşünülen Matsutake, Polonya’nın Gdańsk ve Zawoja bölgelerinde yeniden keşfedildi. Genellikle çam ve karışık iğne yapraklı ağaçların altında yetişen bu mantar türü, yeniden bulunmasıyla birlikte bölgede büyük heyecan yarattı.
KİLOSU 93 BİN TL'YE SATILIYOR
Matsutake’nin kilogram fiyatı Japonya’da 2.000 Euro’ya (93 bin 973 TL) kadar çıkabiliyor. Sadece lezzetiyle değil, kültürel anlamı ve sembolik değeriyle de öne çıkan bu mantar, Japonya’da özel günlerde prestijli bir hediye olarak sunuluyor.
TÜRKİYE’DE SERBEST, POLONYA’DA YASAK
Bu özel mantar türü, Türkiye’de özellikle Toros Dağları çevresinde doğal olarak yetişiyor. Bireysel olarak toplanmasında bir engel bulunmazken, uygun koşullar sağlandığında satışı ve ihracatı da mümkün. Ancak Polonya'da koruma altında olan Matsutake’nin satışı yasal değil. Buna rağmen doğada bu mantara rastlamak, doğayla iç içe yaşayanlar için büyük bir ayrıcalık olarak görülüyor.