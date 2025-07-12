Kök Maaşı 15 ve 16 Bin TL Olan Emekliler Dikkat! SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranı netleşti. Temmuz 2025 itibarıyla kök maaşlara yüzde 16,67 oranında artış yapılacak. Bu güncelleme, milyonlarca emeklinin maaşını doğrudan etkileyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kök maaş; emeklilerin ikramiye, ek ödeme veya taban maaş düzenlemeleri hariç, esas aldığı maaş tutarını ifade ediyor. Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak zam yalnızca bu kök maaşlara yansıtılacak. Kök maaşı düşük olanlar için taban maaş uygulaması devreye girecek.
KİM NE KADAR ZAMLI MAAŞ ALACAK?
Yüzde 16,67’lik zam oranına göre, kök maaşlara göre belirlenen yeni tutarlar şöyle:
15.000 TL kök maaş alan → 17.500 TL
16.000 TL kök maaş alan → 18.667 TL
17.000 TL kök maaş alan → 19.833 TL
18.000 TL kök maaş alan → 21.000 TL
19.000 TL kök maaş alan → 22.167 TL
20.000 TL kök maaş alan → 23.334 TL
Bu hesaplamalar, sadece kök maaş üzerinden yapılan zamları kapsıyor. Ek ödemeler ve ikramiyeler ayrıca değerlendirilecek.
TABAN MAAŞ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
Temmuz itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak belirlenmiş durumda. Kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilerin maaşı, taban seviyeye tamamlanacak. Ancak bu durumda zam oranı maaşlara doğrudan yansımayabilir.
ZAMLI ÖDEMELER TAKVİME GÖRE HESAPLARA YATIRILACAK
Emekli maaşlarının zamlı haliyle hesaplara yatırılacağı tarihler emeklilik türüne göre şöyle sıralandı:
SSK emeklileri: 17-26 Temmuz
Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz
Memur emeklileri: %15,57 oranında zam alacak. Ödeme takvimi ayrıca duyurulacak.
Emekliler, e-Devlet üzerinden kendi kök maaşlarını öğrenerek zamlı maaş tutarlarını hesaplayabilecek.