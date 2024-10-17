Köfteci Yusuf'ta Rüzgar Tersine Döndü: O Ödemeler İade Edilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, Türkiye genelinde tartışmalara yol açtı. Listede öne çıkan Köfteci Yusuf firmasının siparişleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listedeki, Türkiye genelinde geniş bir şube ağına sahip olan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle firmanın paketlenmiş et ürünlerine yönelik binlerce sipariş iptal talebi geldi.
Bakanlık tarafından açıklanan raporda, usulsüz üretim yapan firmaların sayısındaki artış dikkat çekerken, en çok tartışılan isimlerden biri Köfteci Yusuf oldu. Raporda, döner ve köfte ürünlerinde domuz eti bulunduğu belirtilen marka, tüketicilerin tepkisiyle karşılaştı.
İADE TALEPLERİNDE BÜYÜK PATLAMA
Köfteci Yusuf, kısa sürede kazandığı popülerliği online platformlara taşımış ve paketlenmiş et ürünlerinin satışını dijital sipariş kanalları aracılığıyla da gerçekleştirmeye başlamıştı. Ancak domuz eti iddialarının ardından birçok tüketici, satın aldıkları ürünleri iade etmek için harekete geçti. Dondurucularında beklettikleri ürünleri geri göndermek isteyen kullanıcılar, firmanın satış yaptığı platformlarla iletişime geçerek iptal taleplerini iletti.
Başlangıçta standart iptal prosedürü uygulansa da, taleplerin yoğunluğu nedeniyle online sipariş platformları yeni bir düzenlemeye gitmek zorunda kaldı.
O ÖDEMELER İADE EDİLECEK
Artan iptal talepleri sonrasında, platformlar Köfteci Yusuf’tan yapılan eski tarihli siparişler için iptal başvurularını tamamen durdurdu. Ancak son 15 gün içinde verilen siparişler için iade talepleri değerlendirilmeye devam edecek. İptal başvurusunda bulunacak kullanıcıların, ürünlerinin fotoğraflarını çekerek ilgili platformlara iletmeleri gerekiyor. Şartlara uygun olduğu belirlenen ürünler, firma tarafından yönlendirilecek kuryeler aracılığıyla teslim alınıp, iade işlemleri gerçekleştirilecek.