Köfteci Yusuf'ta Rüzgar Tersine Döndü: O Ödemeler İade Edilecek

Bakanlık tarafından yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listedeki, Türkiye genelinde geniş bir şube ağına sahip olan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle firmanın paketlenmiş et ürünlerine yönelik binlerce sipariş iptal talebi geldi.

Bakanlık tarafından açıklanan raporda, usulsüz üretim yapan firmaların sayısındaki artış dikkat çekerken, en çok tartışılan isimlerden biri Köfteci Yusuf oldu. Raporda, döner ve köfte ürünlerinde domuz eti bulunduğu belirtilen marka, tüketicilerin tepkisiyle karşılaştı.