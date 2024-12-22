Koç'un Tofaş'ı Yeni Rekora Göz Kırptı

GÜNCEL HEDEF FİYATLARINI AÇIKLADI

TOFAŞ’ın üçüncü çeyrek finansal sonuçları sonrasında 13 farklı aracı kurum, hisse senedi için güncel hedef fiyatlarını açıkladı. Bu raporlarda, TOASO hisseleri için en düşük hedef fiyat 220 TL, en yüksek hedef fiyat ise 370 TL olarak belirlendi. Kurumların belirttiği hedef fiyatların ortalaması ise 296,64 TL olarak hesaplandı. Bu, hisse senedinin son kapanış fiyatına göre %61,04 oranında bir prim potansiyeline işaret etti.