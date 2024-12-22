Koç'un Tofaş'ı Yeni Rekora Göz Kırptı
2024’ün ikinci yarısında borsada yaşanan düşüşlerden en fazla etkilenen hisselerden biri olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’un BIST 30 endeksindeki hisseler arasında zirvesine en uzak şirketlerden biri olan TOASO, bu dönemde %50’ye varan bir değer kaybı yaşadı. Şirketin 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından aracı kurumlar, hisse için hedef fiyat tahminlerini yeniden değerlendirdi.
GÜNCEL HEDEF FİYATLARINI AÇIKLADI
TOFAŞ’ın üçüncü çeyrek finansal sonuçları sonrasında 13 farklı aracı kurum, hisse senedi için güncel hedef fiyatlarını açıkladı. Bu raporlarda, TOASO hisseleri için en düşük hedef fiyat 220 TL, en yüksek hedef fiyat ise 370 TL olarak belirlendi. Kurumların belirttiği hedef fiyatların ortalaması ise 296,64 TL olarak hesaplandı. Bu, hisse senedinin son kapanış fiyatına göre %61,04 oranında bir prim potansiyeline işaret etti.
TOASO HİSSESİ İÇİN FARKLI TAVSİYELER VERİLDİ
Aracı kurumlar tarafından açıklanan raporlarda, TOASO hissesi için farklı tavsiyeler verildi. İntegral Yatırım, hisseler için 346 TL’lik bir hedef fiyat belirlerken önceki hedef fiyatını 397 TL olarak açıkladı. Garanti BBVA Yatırım ise TOASO için hedef fiyatını 310,10 TL olarak güncelledi ve hisseyi “endeks üstü getiri” tavsiyesiyle değerlendirdi. Benzer şekilde, Ak Yatırım 345 TL hedef fiyat belirlerken, Şeker Yatırım ise hisseler için “al” tavsiyesiyle 341,90 TL hedef fiyat açıkladı.
HİSSEDE "AL" TAVSİYESİ
Bunun yanı sıra, Deniz Yatırım 296,60 TL hedef fiyatla hisseyi “tut” önerisiyle değerlendirirken, Vakıf Yatırım 370 TL’lik hedef fiyatıyla hissede “al” tavsiyesi verdi. HSBC ise hedef fiyatını 220 TL olarak belirleyip hisseyi “tut” önerisiyle değerlendirdi.
Uzmanlar, TOASO hisselerinin mevcut düşüş sürecine rağmen uzun vadede yatırımcılar için olumlu bir potansiyel sunduğunu ifade ediyor. Ancak, piyasa koşulları ve bireysel risk faktörleri göz önünde bulundurularak yatırım kararlarının dikkatlice alınması gerektiği vurgulandı.