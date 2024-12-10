Kocaeli'nin Devi Konkordato İlan Etti
Kocaeli’de ekonomik zorluklarla mücadele eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Argun Filo Kiralama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi.
Kaynak: kocaelibarisgazetesi
Son dönemde Kocaeli’de birçok firma, ekonomik dalgalanmalar ve ödeme güçlükleri nedeniyle konkordato başvurusu yapıyor. Argun Filo Kiralama, bu süreçten etkilenen firmalardan biri olarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararını duyurdu.
DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ
Mahkemenin resmi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
“04/12/2024 tarih saat 15:30'dan başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Özgür ÇATIKKAŞ atanmıştır.
İİK' nin 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 27/02/2025 günü saat 13:50'e bırakıldığı ihtaren ilan olunur”