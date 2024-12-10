Kocaeli'nin Devi Konkordato İlan Etti

İİK' nin 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 27/02/2025 günü saat 13:50'e bırakıldığı ihtaren ilan olunur”