Koç ve Sabancı El Sıkıştı! Rekor Olacak

İŞBİRLİĞİNİN GELECEĞİ

Koç ve Sabancı aileleri, daha önce yalnızca kısa süreli bir bankacılık ortaklığı yapmıştı. Ali Koç, “Geçmişte işbirliği fırsatları aradık ama olmadı. Bu kez farklı bir yolda ilerliyoruz” dedi.

Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES), Türkiye’nin yatırım ortamına yenilikçi bir vizyon katmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu girişimin Koç ve Sabancı ailelerinin güçlerini birleştirmesiyle iş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurguluyor.