Koç ve Sabancı El Sıkıştı! Rekor Olacak
Koç Üniversitesi ve Esas Holding iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) kuruldu. İş dünyasının önde gelen iki ismi, Koç ve Sabancı ailelerini aynı çatı altında bir araya getiren bu girişim, alternatif yatırım alanlarında yeni bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.
Kaynak: Habertürk
KUES, özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul ve stratejik varlık dağılımı gibi alanlarda araştırmalar yaparak, Türkiye’nin bu alanlarda uluslararası yatırım çekme kapasitesini artırmayı amaçlıyor.
İŞ DÜNYASININ ZİRVESİ BİR ARADA
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenen açılış törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru ve KUES Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt katıldı.
Törende konuşan Ali Koç, Türkiye’nin son yıllarda yabancı yatırım çekmekte zorlandığını belirterek, “Yabancı sermaye, ülkemizdeki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak görmüyor. Dünyada yatırım için trilyonlarca dolar yer arıyor. KUES'in çalışmaları bu konuda rehberlik edebilir” ifadelerini kullandı.
"KOÇ AİLESİ BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ"
Açılışta konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl geçirdiği deniz kazasında Koç Ailesi’ne ait sağlık sisteminin kendisini hayata döndürdüğünü belirtti. Sabancı, “Bugün burada konuşabiliyorsam bu Koç Ailesi’nin kurduğu sağlık sistemi sayesinde. Onlara minnettarım” dedi.
YATIRIMLARIN TÜRKİYE’DEKİ HACMİ HENÜZ KÜÇÜK
KUES Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt, dünyadaki alternatif yatırımların hacminin 22 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye’de ise bu rakamın sadece 25 milyar dolar olduğunu açıkladı. Çelikyurt, merkezin, alternatif yatırımların Türkiye’deki payını artırmayı hedeflediğini belirtti.
İŞBİRLİĞİNİN GELECEĞİ
Koç ve Sabancı aileleri, daha önce yalnızca kısa süreli bir bankacılık ortaklığı yapmıştı. Ali Koç, “Geçmişte işbirliği fırsatları aradık ama olmadı. Bu kez farklı bir yolda ilerliyoruz” dedi.
Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES), Türkiye’nin yatırım ortamına yenilikçi bir vizyon katmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu girişimin Koç ve Sabancı ailelerinin güçlerini birleştirmesiyle iş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurguluyor.