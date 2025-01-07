Koç Holding'de Deprem Etkisi Yaratacak Ayrılık: Sular Durulmuyor, Şirkette Herkes Diken Üstünde

VEHBİ KOÇ'UN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Kutman, "Rahmetli Vehbi Bey’le çalışma fırsatım olmuştu. Onun çok önemli bir sözü vardı ve benim için hep yol gösterici olmuştu. ‘Fabrikalar 3-4 yılda kurulur, en değerli varlığımız insan kaynağımızdır.’ derdi. Şirketlerimizi emanet ettiğimiz yeni kuşaklara başarılar diliyorum. Koç Holding, Otokoç Otomotive diğer Grup Şirketlerindeki tüm iş arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Hepsi ile her zaman gurur duydum ve duymaya devam ediyor olacağım.” açıklamasında bulundu.