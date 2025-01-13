Koç Holding'in Tofaş'ında Büyük Düşüş! Paraşütleri Hazırlayın

BORSA İSTANBUL’DA İLK İŞLEMLER

Güne pozitif başlayan sektörler arasında kobi, kimya ve banka öne çıkarken, spor, elektrik ve faktoring sektörleri negatif bir seyir izledi. BIST 100 endeksinde en çok talep gören hisseler arasında KARSN, CVKMD, ECILC, AKBNK ve TUPRS yer aldı.