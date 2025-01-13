Koç Holding'in Tofaş'ında Büyük Düşüş! Paraşütleri Hazırlayın
2024 yılında bekleneni veremeyen Koç Holding'e ait Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) hisseleri için yeni bir değerlendirme yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ÜNLÜ & Co, 10 Ocak 2025 tarihli raporunda Tofaş hisselerinin hedef fiyatını 382 TL’den 296 TL’ye düşürdüğünü duyurdu. Buna rağmen “al” tavsiyesi korunarak, hisselerde %38,64 oranında prim potansiyeli olduğu belirtildi. Şirket hisselerinin Borsa İstanbul’daki son fiyatı ise 213,50 TL seviyesinde bulunuyor.
BORSA İSTANBUL’DA İLK İŞLEMLER
Güne pozitif başlayan sektörler arasında kobi, kimya ve banka öne çıkarken, spor, elektrik ve faktoring sektörleri negatif bir seyir izledi. BIST 100 endeksinde en çok talep gören hisseler arasında KARSN, CVKMD, ECILC, AKBNK ve TUPRS yer aldı.
BORSA İSTANBUL GENEL GÖRÜNÜM
Açılış itibarıyla en çok yükselen hisseler:
ANGEN
RTALB
CGCAM
En çok düşüş yaşayan hisseler:
ALKLC
SUMAS
SILVR
DÖVİZ VE ALTIN PİYASALARI
Haftaya yurt içi döviz piyasasında dolar/TL 35,45, euro/TL ise 36,23 seviyesinden yatay bir başlangıç yaptı. Gram altın ise 3.064 TL’den işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALAR VE BEKLENTİLER
Asya piyasaları haftaya negatif bir başlangıç yaparken, ABD ve Avrupa vadelilerinde de sabah saatlerinde düşüş görüldü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yılın ikinci yarısında devam edeceği beklentisi, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı.
Bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öne çıkarken, yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satışlar takip edilecek. Ekonomistler, kasım ayında Türkiye’nin cari işlemler hesabında yaklaşık 2 milyar 963 milyon dolar açık oluşacağını tahmin ediyor.
Analistler, Borsa İstanbul’da endeks kontratında 11.300 ve 11.150 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.450 puanın ise direnç noktaları olarak öne çıktığını belirtti.