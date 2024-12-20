Koç Holding'in Tofaş'ı Rekor Paraya İmzayı Attı
Koç Holding bünyesindeki Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), K0 model ticari araç yatırımı için 295 milyon 187 bin euro tutarında finansman sözleşmesine imza attı.
Tofaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu kredinin, K0 ticari araç yatırımıyla ilgili ek finansman ihtiyacını karşılamayı hedeflediği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"4 Kasım tarihli özel durum açıklamasında belirtilen K0 ticari araç sözleşmesiyle bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276 milyon euro olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295 milyon 187 bin 165,78 euro tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzalanmıştır."
KREDİ KULLANIMI VE VADE DETAYLARI
Kredinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılması planlanıyor. Açıklamada, sözleşme kapsamında kredi vadesinin Aralık 2032’de sona ereceği ifade edildi.
Yapılan açıklamada ayrıca, kredinin anapara ve faiz ödemelerinin 6 ayda bir gerçekleştirileceği belirtilirken, tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi göz önünde bulundurulduğunda, yıllık toplam maliyetin sürdürülebilirlik performans göstergelerine bağlı olarak 6 aylık Euribor + yüzde 2,27-2,37 aralığında değişeceği bildirildi.
K0 MODEL ARAÇ PROJESİ İÇİN STRATEJİK ADIM
Tofaş’ın K0 model ticari araç yatırımı, Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sağlanan finansman, şirketin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak ilerlemesini destekleyecek.