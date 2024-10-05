Koç Holding'in Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı
Koç Holding Romanya'daki dev ihaleyi kazandı. İhaleden alacağı para dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding'e bağlı OTOKAR, Romanya'da düzenlenen 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç (TTZA) ihalesini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Şirket, bu ihale kapsamında Romanya’ya toplam 1059 adet 4×4 TTZA ihraç edecek. Güncel döviz kuru ile bu anlaşmanın değeri 32 milyar TL olarak belirlenmiş durumda.
OTOKAR, ihale çerçevesinde ilk aşamada 278 aracı Türkiye'de üreterek Romanya’ya gönderecek. Kalan araçların üretimi ise Romanya’da kurulacak bir tesisle gerçekleştirilecek.
OTOKAR, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, "20 Mart 2024 tarihli özel durum duyurumuzda, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı C.N. Romtehnica S.A. tarafından açılan 4×4 TTZA alım ihalesine teklif verdiğimizi bildirmiştik. Teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, sözleşme görüşmeleri için resmi davet aldık," şeklinde ifadelerde bulundu.
Bu ihale, OTOKAR’ın uluslararası pazardaki etkinliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.