Koç Holding'in Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı

Koç Holding'e bağlı OTOKAR, Romanya'da düzenlenen 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç (TTZA) ihalesini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Şirket, bu ihale kapsamında Romanya’ya toplam 1059 adet 4×4 TTZA ihraç edecek. Güncel döviz kuru ile bu anlaşmanın değeri 32 milyar TL olarak belirlenmiş durumda.