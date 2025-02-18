Koç Holdingin Gözdesinden Dev Hamle! Tüm Dünya Onu Konuşacak

YENİ İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi ise, 2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen büyük 8×8 zırhlı araç anlaşmasına dikkat çekerek, “Teknoloji transferi ve yerel üretimdeki kabiliyetlerimizle değişen ihtiyaçlara hızlı cevap verebiliyoruz. IDEX’te mevcut iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve yeni fırsatlar keşfetmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN LİDER İHRACATÇISI

Otokar, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından kara araçları ürün grubunda Türkiye’nin en büyük ihracatçısı olarak seçildi. NATO ve Birleşmiş Milletler’in önemli kara sistemleri tedarikçileri arasında yer alan şirket, araçlarıyla dünya genelinde operasyonel başarılar elde ediyor.

IDEX 2025’te sergilenecek olan yeni nesil zırhlı araçlarla Otokar, global pazarda konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.