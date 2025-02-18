Koç Holdingin Gözdesinden Dev Hamle! Tüm Dünya Onu Konuşacak
Koç Holding’in önemli şirketlerinden Otokar, uluslararası arenada dikkat çekecek bir adım atıyor. Türkiye’nin en büyük kara araçları ihracatçısı olan Otokar, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek IDEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılarak yeni nesil zırhlı araçlarını sergileyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi’nde (ADNEC) gerçekleştirilecek IDEX 2025’te Otokar, beş gün boyunca geniş ürün yelpazesinden seçtiği 5 zırhlı aracı ve gelişmiş kule sistemlerini uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Şirketin standında yer alacak araçlar şunlar olacak...
COBRA II 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç: 12.7 mm KESKİN kule sistemiyle donatılan bu araç, yüksek koruma ve hareket kabiliyeti sunuyor.
ARMA 6×6 Zırhlı Muharebe Aracı: 25 mm MIZRAK kule sistemiyle dikkat çeken ARMA 6×6, modüler yapısıyla çeşitli görevler için ideal.
ARMA 8×8 ve ARMA II 8×8 Zırhlı Muharebe Araçları: 30 mm MIZRAK kule sistemiyle donatılan bu araçlar, asimetrik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor.
TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Araç: 120 mm HITFACT MkII Leonardo kule ile donatılan TULPAR, modern savaş koşullarına uygun olarak tasarlandı.
Ayrıca, Otokar’ın EDGE Grubu ile ortak girişimi olan Al Jasoor’un standında, RABDAN 8×8 Zırhlı Kurtarıcı aracı ilk kez sergilenecek.
KÖRFEZ BÖLGESİ’NDE GÜÇLÜ VARLIK
Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Körfez Bölgesi’nin Otokar için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “2000 yılından bu yana ürünlerimiz bölgede aktif olarak kullanılıyor. 2016’da Abu Dabi merkezli Otokar Land Systems’i kurarak kullanıcılarımızla daha yakın temas kurma ve ihtiyaçlara hızlı yanıt verme imkanı sağladık” dedi.
YENİ İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR
Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi ise, 2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen büyük 8×8 zırhlı araç anlaşmasına dikkat çekerek, “Teknoloji transferi ve yerel üretimdeki kabiliyetlerimizle değişen ihtiyaçlara hızlı cevap verebiliyoruz. IDEX’te mevcut iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve yeni fırsatlar keşfetmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE’NİN LİDER İHRACATÇISI
Otokar, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından kara araçları ürün grubunda Türkiye’nin en büyük ihracatçısı olarak seçildi. NATO ve Birleşmiş Milletler’in önemli kara sistemleri tedarikçileri arasında yer alan şirket, araçlarıyla dünya genelinde operasyonel başarılar elde ediyor.
IDEX 2025’te sergilenecek olan yeni nesil zırhlı araçlarla Otokar, global pazarda konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.