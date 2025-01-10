Koç Holding'in Gözdesi Masaya Yatırıldı! Dev Firma Satın Almak İçin Harekete Geçti, Türk Ekonomisi Sarsılacak

YAPI KREDİ HAMLESİ

Son aylarda uluslararası basında Yapı Kredi Bankası’nın satışıyla ilgili haberler gündeme gelmeye başladı. Bloomberg’in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankası First Abu Dhabi Bank (FAB), Türkiye’deki bankacılık sektörüyle aylardır görüşmeler yürütüyor ve listede Yapı Kredi’nin üst sıralarda olduğu belirtildi. FAB’ın geçmişte İngiliz Standard Chartered Bank’a 35 milyar dolarlık teklif sunduğu, ayrıca Mısır’ın en büyük bankasını satın almak için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Ancak bu girişimler olumlu sonuçlanmamıştı.