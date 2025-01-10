Koç Holding'in Gözdesi Masaya Yatırıldı! Dev Firma Satın Almak İçin Harekete Geçti, Türk Ekonomisi Sarsılacak
Türkiye’nin en büyük şirketler topluluklarından biri olan Koç Holding ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'de Tekstilbank'ı satın alarak ICBC adıyla faaliyet göstermeye başlayan Çinli yatırımcıların Koç'un gözdesini almak için harekete geçtiği iddia edildi.
Kaynak: Yeni Akit
Türkiye'de Tekstilbank'ı satın alarak ICBC adıyla faaliyet göstermeye başlayan Çinli yatırımcılar, bankacılık sektöründe yeni bir satın alma için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle enerji ve altyapı sektörlerinde aktif olan Çinli firma, bankacılık sektörüne giriş için hazırlıklarını sürdürdüğü ileri sürüldü.
Çinli firmanın, bankacılık sektörüne adım atmadan önce kapsamlı bir pazar araştırması yürüttüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda, sektörde öne çıkan isimler, bireysel ve ticari bankacılıkta fark yaratanlar ile güven veren kurumlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bu anketlerin, firmanın yatırım stratejisini şekillendirmede önemli bir rol oynadığı ifade edildi.
TÜRKİYE PAZARI GİRİŞ
Dünyanın en büyük bankalarından biri olan ICBC, 2014 yılında Tekstilbank’ın %75,5 hissesini 418 milyon dolar piyasa değeri üzerinden satın alarak Türkiye pazarına adım atmıştı. Şimdi ise bir diğer büyük bankanın hissedarı olma planları, uluslararası bankacılık sektöründe dikkat çekiyor.
YAPI KREDİ HAMLESİ
Son aylarda uluslararası basında Yapı Kredi Bankası’nın satışıyla ilgili haberler gündeme gelmeye başladı. Bloomberg’in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankası First Abu Dhabi Bank (FAB), Türkiye’deki bankacılık sektörüyle aylardır görüşmeler yürütüyor ve listede Yapı Kredi’nin üst sıralarda olduğu belirtildi. FAB’ın geçmişte İngiliz Standard Chartered Bank’a 35 milyar dolarlık teklif sunduğu, ayrıca Mısır’ın en büyük bankasını satın almak için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Ancak bu girişimler olumlu sonuçlanmamıştı.
Aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük yedinci bankası olan Yapı Kredi’nin en büyük hissedarı, %61,17 oranındaki payıyla Koç Holding. Koç Grubu, 2020 yılından itibaren bankanın hakim hissedarı konumuna gelirken, İtalyan UniCredit ortaklıktan çekilmişti. Bankanın kalan hisseleri ise halka açık durumda.