Koç Holding'in Gözdesi Harekete Geçti: Yeni Rekor Olacak

Geçtiğimiz yıl Beko, Polonya’daki plastik komponent fabrikasının kapatılacağını ve bu nedenle işten çıkarmaların olacağı açıklamasını yapmıştı. Bu durum, Polonya’daki işçiler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Türk Büyükelçiliği önünde eylemler yapılmış ve konu gündeme gelmişti.