Koç Holding'in Gözdesi Harekete Geçti: Yeni Rekor Olacak

Koç Holding iştiraki Beko'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Beko Europe, Polonya'daki plastik komponent fabrikasını satmak üzere Mega Endüstri ile iyi niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Şirketlerin önümüzdeki günlerde resmi olarak anlaşmayı tamamlaması bekleniyor. Bu satışın ardından fabrikanın işten çıkarma süreci durdurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Koç Holding
Koç Holding'in Gözdesi Harekete Geçti: Yeni Rekor Olacak - Resim: 1

Koç Holding'in en büyük iştiraklerinden biri olan Beko, 2024 yılında Avrupa’daki tüm faaliyetlerini Hollanda merkezli Beko Europe çatısı altında birleştirmişti. Beko'nun sahip olduğu şirketin sermayesinin yüzde 75’i Beko'ya ait.

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Koç Holding'in Gözdesi Harekete Geçti: Yeni Rekor Olacak - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl Beko, Polonya’daki plastik komponent fabrikasının kapatılacağını ve bu nedenle işten çıkarmaların olacağı açıklamasını yapmıştı. Bu durum, Polonya’daki işçiler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Türk Büyükelçiliği önünde eylemler yapılmış ve konu gündeme gelmişti.

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Koç Holding'in Gözdesi Harekete Geçti: Yeni Rekor Olacak - Resim: 3

FABRİKA, TÜRK ŞİRKETİ MEFA GROUP'A SATILABİLİR

Beko Europe, Polonya’daki Łódź şehrindeki plastik komponent fabrikasının satışı için görüşmelerin devam ettiğini ve Mega Endüstri ile iyi niyet mektubunun imzalandığını bildirdi.

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Koç Holding'in Gözdesi Harekete Geçti: Yeni Rekor Olacak - Resim: 4

İlerleyen günlerde de fabrikanın, Türkiye'nin 5 üretim tesisi ve 2000'den fazla çalışanı bulunan plastik komponent üreticisi Mefa Group’a satılması bekleniyor. Bu satış ile birlikte fabrikanın faaliyetleri ve istihdam durumu yeniden şekillenecek.

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