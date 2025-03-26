Koç Holding'in Gözdesi Harekete Geçti: Yeni Rekor Olacak
Koç Holding iştiraki Beko'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Beko Europe, Polonya'daki plastik komponent fabrikasını satmak üzere Mega Endüstri ile iyi niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Şirketlerin önümüzdeki günlerde resmi olarak anlaşmayı tamamlaması bekleniyor. Bu satışın ardından fabrikanın işten çıkarma süreci durdurulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding'in en büyük iştiraklerinden biri olan Beko, 2024 yılında Avrupa’daki tüm faaliyetlerini Hollanda merkezli Beko Europe çatısı altında birleştirmişti. Beko'nun sahip olduğu şirketin sermayesinin yüzde 75’i Beko'ya ait.
Geçtiğimiz yıl Beko, Polonya’daki plastik komponent fabrikasının kapatılacağını ve bu nedenle işten çıkarmaların olacağı açıklamasını yapmıştı. Bu durum, Polonya’daki işçiler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Türk Büyükelçiliği önünde eylemler yapılmış ve konu gündeme gelmişti.
FABRİKA, TÜRK ŞİRKETİ MEFA GROUP'A SATILABİLİR
Beko Europe, Polonya’daki Łódź şehrindeki plastik komponent fabrikasının satışı için görüşmelerin devam ettiğini ve Mega Endüstri ile iyi niyet mektubunun imzalandığını bildirdi.
İlerleyen günlerde de fabrikanın, Türkiye'nin 5 üretim tesisi ve 2000'den fazla çalışanı bulunan plastik komponent üreticisi Mefa Group’a satılması bekleniyor. Bu satış ile birlikte fabrikanın faaliyetleri ve istihdam durumu yeniden şekillenecek.