Koç Holding'in Devi Arçelik'te 6 Kez Üst Üste Rekor

NET SIFIR HEDEFİNE BAĞLILIK

Hakan Bulgurlu, iklim kriziyle mücadeleye yönelik karbonsuzlaşmanın kritik bir öncelik olduğunu belirtti. Arçelik’in, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) verdiği taahhüt doğrultusunda somut hedefler belirlediğini ve bu hedeflerin SBTi tarafından onaylandığını açıkladı.

Bulgurlu, 2050 yılında net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için şu taahhütlerde bulunduklarını kaydetti:

2030 yılına kadar, 2022 yılı baz alınarak mutlak Kapsam 1-2 emisyonlarında %42 azalma,

Aynı dönemde, ürün kullanımından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarında %42 azalma,

2050’ye kadar mutlak Kapsam 1-2 ve Kapsam 3 emisyonlarında %90 azalma.

Bu kapsamlı strateji ve somut adımlarla Arçelik, hem sektöründe sürdürülebilirlik liderliğini sürdürüyor hem de iklim değişikliği ile mücadelede küresel hedeflere katkı sağlıyor.