Koç Holding'in Devi Arçelik'te 6 Kez Üst Üste Rekor
Koç Holding'in bir iştiraki olan Arçelik, sürdürülebilirlikteki başarısını bir kez daha kanıtladı. Şirket, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 89 puan alarak Dayanıklı Ev Aletleri Sektörü'nde altıncı kez zirveye oturdu. Bu başarı, Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
22 Kasım 2024 itibarıyla açıklanan değerlendirme sonuçlarına göre, 45 şirketin yer aldığı Dayanıklı Ev Aletleri kategorisinde en yüksek skoru alan Arçelik, sektörde liderliğini sürdürüyor. Aynı zamanda şirket, Dow Jones Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde üst üste sekizinci kez yer alma başarısını da gösterdi.
S&P Global'in yaptığı bu değerlendirme, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını analiz ediyor. Arçelik’in bu alanlardaki güçlü performansı, uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor.
"KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirlikte elde edilen bu başarının önemine vurgu yaparak, "Gezegenimiz, toplumumuz ve işimiz için daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Zorlu küresel koşullara rağmen sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda bu başarıyı sürdürmek bizim için son derece anlamlı" dedi.
NET SIFIR HEDEFİNE BAĞLILIK
Hakan Bulgurlu, iklim kriziyle mücadeleye yönelik karbonsuzlaşmanın kritik bir öncelik olduğunu belirtti. Arçelik’in, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) verdiği taahhüt doğrultusunda somut hedefler belirlediğini ve bu hedeflerin SBTi tarafından onaylandığını açıkladı.
Bulgurlu, 2050 yılında net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için şu taahhütlerde bulunduklarını kaydetti:
2030 yılına kadar, 2022 yılı baz alınarak mutlak Kapsam 1-2 emisyonlarında %42 azalma,
Aynı dönemde, ürün kullanımından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarında %42 azalma,
2050’ye kadar mutlak Kapsam 1-2 ve Kapsam 3 emisyonlarında %90 azalma.
Bu kapsamlı strateji ve somut adımlarla Arçelik, hem sektöründe sürdürülebilirlik liderliğini sürdürüyor hem de iklim değişikliği ile mücadelede küresel hedeflere katkı sağlıyor.