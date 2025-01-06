Koç Holding'in Başkanı Rahmi Koç'tan Şaşırtan Hamle: Şirket Bu Fotoğrafla Çalkalanıyor

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ataşehir Golf Kulübü’nü ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdi. Kulüpte ilk olarak altyapı oyuncularıyla antrenman yapan Koç, daha sonra dostlarıyla golf oynayarak keyifli anlar yaşadı.

94 yaşındaki Rahmi Koç, enerjisi ve performansıyla genç sporculara adeta taş çıkarttı. Ataşehir Golf Kulübü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Koç’un spora olan bağlılığı ve dinamizmi takipçilerin büyük beğenisini topladı.