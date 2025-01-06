Koç Holding'in Başkanı Rahmi Koç'tan Şaşırtan Hamle: Şirket Bu Fotoğrafla Çalkalanıyor
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'tan şaşırtan hamle! 94 yaşındaki Koç'un sporcuları aratmayan fotoğrafları sosyal medyada ve şirket içinde gündem oldu. Koç’un spora olan bağlılığı ve dinamizmi şirket çalışanları tarafından büyük beğeni topladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ataşehir Golf Kulübü’nü ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdi. Kulüpte ilk olarak altyapı oyuncularıyla antrenman yapan Koç, daha sonra dostlarıyla golf oynayarak keyifli anlar yaşadı.
94 yaşındaki Rahmi Koç, enerjisi ve performansıyla genç sporculara adeta taş çıkarttı. Ataşehir Golf Kulübü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Koç’un spora olan bağlılığı ve dinamizmi takipçilerin büyük beğenisini topladı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“1 Ocak'ta kulübümüzde golf oynayarak 2025 yılına giren Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, altyapı oyuncularımızla buluştu. Antrenman yapan minik golfçülerle yakından ilgilenen Koç ardından onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ünlü iş adamı daha sonra Ataşehir Golf Kulübü kurucularından Murat Karaduman, Amerikan Hastanesi CEO'su Erhan Bulutçu ve Golf Federasyonu kurucu başkanı Raif Bilir ile sahaya çıkarak golf oynadı.
2025'te ikinci kez sahamızda ağırladığımız Rahmi Koç, oyun sonrası kulüp başkanımız Selahattin Özdoğan, kulüp kaptanımız Cüneyt Sapmaz, kadın kaptanımız Klaudia Sapmaz, Ayşegül Özdoğan ve üyelerimizden Cengizhan Karaduman ile sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi”