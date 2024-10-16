Koç Holding'in Bankası Satılacak mı? Hisselerinde Rekor Artış
Geçtiğimiz mayıs ayında satış iddialarıyla gündeme gelen Yapı Kredi, benzer spekülasyonların tekrar ortaya çıkmasıyla birlikte hisselerinde yüzde 5 oranında bir artış yaşadı. Mayıs ayında, Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla bu iddiaları yalanlamıştı; ancak yeni satış iddiaları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Reuters, mayıs ayında First Abu Dhabi Bank'ın Yapı Kredi'deki Koç Holding hisselerini 8 milyar dolarlık bir bedelle satın alma görüşmelerinin ilerleme kaydettiğini bildirmişti. O dönemde olumsuz sonuçlanan Yapı Kredi Bankası satışı, yeniden borsa gündemine geldi.
HİSSE SENETLERİNDE ARTIŞ
Bugün, satış görüşmelerinin yeniden başladığı yönündeki spekülasyonlar ve sosyal medya paylaşımları, Yapı Kredi Bankası'nın hisse senetlerinde %5.19 oranında bir primlenmeye yol açtı ve borsa genelinde de bir yükseliş gözlemlendi.
KOÇ HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA
Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı ile ilgili olarak kamuya duyurulması gereken bir gelişme olmadığını belirterek, "Söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.