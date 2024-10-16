Koç Holding'in Bankası Satılacak mı? Hisselerinde Rekor Artış

Geçtiğimiz mayıs ayında satış iddialarıyla gündeme gelen Yapı Kredi, benzer spekülasyonların tekrar ortaya çıkmasıyla birlikte hisselerinde yüzde 5 oranında bir artış yaşadı. Mayıs ayında, Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla bu iddiaları yalanlamıştı; ancak yeni satış iddiaları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Koç Holding'in Bankası Satılacak mı? Hisselerinde Rekor Artış - Resim: 1

Reuters, mayıs ayında First Abu Dhabi Bank'ın Yapı Kredi'deki Koç Holding hisselerini 8 milyar dolarlık bir bedelle satın alma görüşmelerinin ilerleme kaydettiğini bildirmişti. O dönemde olumsuz sonuçlanan Yapı Kredi Bankası satışı, yeniden borsa gündemine geldi.

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Koç Holding'in Bankası Satılacak mı? Hisselerinde Rekor Artış - Resim: 2

HİSSE SENETLERİNDE ARTIŞ

Bugün, satış görüşmelerinin yeniden başladığı yönündeki spekülasyonlar ve sosyal medya paylaşımları, Yapı Kredi Bankası'nın hisse senetlerinde %5.19 oranında bir primlenmeye yol açtı ve borsa genelinde de bir yükseliş gözlemlendi.

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Koç Holding'in Bankası Satılacak mı? Hisselerinde Rekor Artış - Resim: 3

KOÇ HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı ile ilgili olarak kamuya duyurulması gereken bir gelişme olmadığını belirterek, "Söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

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