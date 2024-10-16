Koç Holding'in Bankası Satılacak mı? Hisselerinde Rekor Artış

HİSSE SENETLERİNDE ARTIŞ

Bugün, satış görüşmelerinin yeniden başladığı yönündeki spekülasyonlar ve sosyal medya paylaşımları, Yapı Kredi Bankası'nın hisse senetlerinde %5.19 oranında bir primlenmeye yol açtı ve borsa genelinde de bir yükseliş gözlemlendi.