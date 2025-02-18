Koç Holdingi Sarsan Gelişme! Rekor Düşüş Oldu

1,3 MİLYON TONA GERİLEDİ

Tüpraş, 2024 yılının son çeyreğinde 7,5 milyon ton ürün satışı yaptı ve yıllık bazda 30,4 milyon tonluk satış hacmine ulaştı. Yurt içi satışlar yüzde 3, özellikle benzin satışları ise yüzde 24 artış gösterdi. Ancak, yurt dışı satışlar geçen yıldan bu yana 2 milyon tondan 1,3 milyon tona geriledi.