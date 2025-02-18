Koç Holdingi Sarsan Gelişme! Rekor Düşüş Oldu
Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş, 2024 yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin azınlık payları hariç net karı 4,7 milyar TL olurken, piyasa beklentisi 5,2 milyar TL seviyesindeydi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla net karda yüzde 93'lük bir düşüş yaşandı. Net kar marjı ise yüzde 2,25 olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılının dördüncü çeyreğinde Tüpraş'ın satış gelirleri 173,5 milyar TL olarak belirlendi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35, çeyreklik bazda ise yüzde 17 düşüş anlamına geliyor. Brüt kar marjı yüzde 6,97 olarak gerçekleşti, bu oran önceki çeyrekte yüzde 9,57, 2023'ün aynı döneminde ise yüzde 14,75'ti.
1,3 MİLYON TONA GERİLEDİ
Tüpraş, 2024 yılının son çeyreğinde 7,5 milyon ton ürün satışı yaptı ve yıllık bazda 30,4 milyon tonluk satış hacmine ulaştı. Yurt içi satışlar yüzde 3, özellikle benzin satışları ise yüzde 24 artış gösterdi. Ancak, yurt dışı satışlar geçen yıldan bu yana 2 milyon tondan 1,3 milyon tona geriledi.
Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 8,9 milyar TL oldu, bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 azaldı. FAVÖK marjı yüzde 5,01 olarak kaydedildi.
TEMETTÜ VE 2025 BEKLENTİLERİ
Tüpraş, 2025 yılı için hisse başına net 12,92 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. Temettü iki taksit halinde dağıtılacak: İlk taksit 28 Mart 2025'te hisse başına 6,61 TL, ikinci taksit 30 Eylül 2025'te hisse başına 6,30 TL olarak verilecek. Mevcut hisse fiyatına göre temettü verimi yüzde 9,69 olarak hesaplandı.
TÜPRAŞ'IN 2025 YILI HEDEFLERİ
Şirket, 2025 yılı için net rafineri marjını 5-6 dolar/v olarak öngörüyor. Kapasite kullanım oranının yüzde 90-95 aralığında olması beklenirken, toplam üretimin 26 milyon ton, toplam satışların ise 30 milyon ton civarında gerçekleşmesi hedefleniyor. Tüpraş, ayrıca 600 milyon dolarlık bir yatırım planını duyurdu.