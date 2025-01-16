Koç Holding'e Bomba Transfer! Türkiye'nin İlkiydi, 30 Yıl Sonra Yeni Görevine Başladı
Koç Holding, bilgi teknolojileri alanında önemli bir transfer gerçekleştirdi. Ford Otosan Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü görevini 30 yıl boyunca yürüten Hayriye Karadeniz, Koç Holding’in Bilgi Teknolojileri Koordinatörü pozisyonuna getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz, yeni görevini sosyal medya üzerinden duyurarak, “Kariyerimde yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşıyorum. Stajyer olarak başladığım bu yolda, teknoloji alanında çalışan genç kızlara ve kadınlara ilham verebilmek benim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.
30 YILLIK FORD OTOSAN KARİYERİNE VEDA
Ford Otosan'da yaklaşık 30 yıl süren kariyerine 31 Aralık 2024 itibarıyla son veren Karadeniz, 1 Ocak 2025'te Koç Holding’deki yeni görevine başladı. Karadeniz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ford Otosan’daki son gününe ait bir fotoğraf paylaşarak eski çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ford Otosan’daki görevimi tamamladım. Bana güvenen yöneticilerime, destek olan ekip arkadaşlarıma ve birlikte başarmaya inandığımız dostlarıma teşekkür ederim. 1 Ocak itibarıyla Koç Holding BT Koordinatörü olarak yeni bir başlangıç yaptım. Teknoloji ve inovasyon alanında daha fazla kadının yer alması için çalışmaya devam edeceğim.”
TÜRKİYE’NİN İLK CDO’SU
Karadeniz, mühendis olmayı daha çocukken hayal ettiğini belirtti. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Karadeniz, Ford Otosan’da 1994 yılında henüz öğrenciyken çalışmaya başladı.
Kariyerinde önemli başarılara imza atan Karadeniz, 2012 yılında Ford Otosan’da Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü görevine getirildi. 2016 yılında ise Türkiye’nin ilk atanan CDO’su (Chief Digital Officer) unvanını aldı.
Hayriye Karadeniz, Koç Holding’deki yeni görevinde hem bilgi teknolojileri hem de dijital dönüşüm süreçlerinde sorumluluk alacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve teknoloji alanında kadınların daha fazla yer alması için çalışmaya devam edeceğini belirten Karadeniz, “Genç kızların hayallerine cesaretle ulaşabilmesi her zaman önceliğim olacak” dedi.