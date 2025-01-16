Koç Holding'e Bomba Transfer! Türkiye'nin İlkiydi, 30 Yıl Sonra Yeni Görevine Başladı

30 YILLIK FORD OTOSAN KARİYERİNE VEDA

Ford Otosan'da yaklaşık 30 yıl süren kariyerine 31 Aralık 2024 itibarıyla son veren Karadeniz, 1 Ocak 2025'te Koç Holding’deki yeni görevine başladı. Karadeniz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ford Otosan’daki son gününe ait bir fotoğraf paylaşarak eski çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ford Otosan’daki görevimi tamamladım. Bana güvenen yöneticilerime, destek olan ekip arkadaşlarıma ve birlikte başarmaya inandığımız dostlarıma teşekkür ederim. 1 Ocak itibarıyla Koç Holding BT Koordinatörü olarak yeni bir başlangıç yaptım. Teknoloji ve inovasyon alanında daha fazla kadının yer alması için çalışmaya devam edeceğim.”