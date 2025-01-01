Koç Holding'den Yeni Yıl Rekoru

241 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Rapor, hisselerin anlamlı bir endeks üzeri getiri potansiyeli taşıması için mevcut iskonto seviyesinin bir miktar daha derinleşmesi gerektiğini öne sürüyor.

Gedik Yatırım, Koç Holding için hedef fiyatını 241,00 TL olarak belirledi ve hisse için "endekse paralel getiri" tavsiyesinde bulundu.