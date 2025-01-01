Koç Holding'den Yeni Yıl Rekoru
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri için aracı kurumlar hedef fiyat açıklamalarına devam ediyor. 31 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan bir raporda, Koç Holding hisseleri için yeni hedef fiyat ve değerlendirmeler paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Raporu hazırlayan kurum, Koç Holding hisselerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
HEDEF FİYATLARI...
Çarpan Analizleri: Koç Holding payları, 2025 yılı varsayımlarına göre 6,8x fiyat/kazanç (F/K) ve 0,75x piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanları ile işlem görüyor.
Özkaynak Karlılığı: Şirketin özkaynak kârlılığı yaklaşık %11 düzeyinde seyrediyor.
Net Aktif Değer İskontosu: Hisseler, yaklaşık %28 oranında net aktif değer (NAD) iskontosu ile işlem görmekte.
Getiri Performansı: KCHOL hisseleri, BIST 100 endeksine göre 2024 yılında %1’lik negatif bir getiri sağlarken, 2023 yılında %28'lik bir artış göstermişti.
241 LİRA OLARAK BELİRLENDİ
Rapor, hisselerin anlamlı bir endeks üzeri getiri potansiyeli taşıması için mevcut iskonto seviyesinin bir miktar daha derinleşmesi gerektiğini öne sürüyor.
Gedik Yatırım, Koç Holding için hedef fiyatını 241,00 TL olarak belirledi ve hisse için "endekse paralel getiri" tavsiyesinde bulundu.
Hedef Fiyat: 241,00 TL
Son Fiyat (31 Aralık 2024): 179,80 TL
Prim Potansiyeli: %34,03
Aracı kurum, belirlediği hedef fiyat doğrultusunda Koç Holding hisselerinin yatırımcılar için orta vadeli bir fırsat sunduğunu ifade etti.