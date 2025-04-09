Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri için hedef fiyat belirleme süreci devam ediyor. Son olarak, 8 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Strateji Raporu güncellemesinde, bir aracı kurum KCHOL hissesi için yeni hedef fiyatını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA Yatırım, Koç Holding hissesi için hedef fiyatını 295,00 TL olarak belirlerken, tavsiyesi ise "endeks üstü getiri" oldu.
HEDEF FİYATTA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Koç Holding’in mevcut hisse fiyatı 160,00 TL seviyesinde bulunurken, belirlenen hedef fiyatla birlikte hissede %84,37 oranında bir prim potansiyeli öngörülüyor.
AÇIKLAMA TARİHİ 8 NİSAN 2025
Garanti BBVA Yatırım, Koç Holding hisseleri için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesini 8 Nisan 2025 tarihinde açıkladı.