Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri için hedef fiyat belirleme süreci devam ediyor. Son olarak, 8 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Strateji Raporu güncellemesinde, bir aracı kurum KCHOL hissesi için yeni hedef fiyatını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu - Resim: 1

Garanti BBVA Yatırım, Koç Holding hissesi için hedef fiyatını 295,00 TL olarak belirlerken, tavsiyesi ise "endeks üstü getiri" oldu.

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Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu - Resim: 2

HEDEF FİYATTA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Koç Holding’in mevcut hisse fiyatı 160,00 TL seviyesinde bulunurken, belirlenen hedef fiyatla birlikte hissede %84,37 oranında bir prim potansiyeli öngörülüyor.

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Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu - Resim: 3

AÇIKLAMA TARİHİ 8 NİSAN 2025

Garanti BBVA Yatırım, Koç Holding hisseleri için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesini 8 Nisan 2025 tarihinde açıkladı.

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