Koç Holding'den Tofaş Hamlesi! Apar Topar Ara Verildi

ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ARA VERİLİYOR

Şirket, düzenli bakım ve envanter çalışmalarının, üretim süreçlerinin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı. Tofaş, bu tür kesintilerin, üretim altyapısının modernizasyonu ve süreçlerin iyileştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.