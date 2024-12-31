Koç Holding'den Tofaş Hamlesi! Apar Topar Ara Verildi
Koç Holding'e bağlı Tofaş, Bursa fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici bir süre ara vereceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2 Ocak 2025 ile 14 Ocak 2025 tarihleri arasında Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerinin durdurulacağını bildirdi. Üretim hatlarında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları ve yılsonu envanter sayımı nedeniyle alınan bu karar kapsamında, fabrikanın 15 Ocak 2025 Çarşamba günü yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.
ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ARA VERİLİYOR
Şirket, düzenli bakım ve envanter çalışmalarının, üretim süreçlerinin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı. Tofaş, bu tür kesintilerin, üretim altyapısının modernizasyonu ve süreçlerin iyileştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.
ÜRETİM PLANLAMASI DEVAM EDİYOR
Tofaş, üretim hattında yapılan çalışmaların ardından belirlenen tarihten itibaren normal üretim takvimine geri dönüleceğini kaydetti. Alınan bu geçici ara kararının şirketin üretim planlamasını olumsuz etkilemeyeceği açıklandı.