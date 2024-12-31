Koç Holding'den Tofaş Hamlesi! Apar Topar Ara Verildi

Koç Holding'e bağlı Tofaş, Bursa fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici bir süre ara vereceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Koç Holding'den Tofaş Hamlesi! Apar Topar Ara Verildi - Resim: 1

Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2 Ocak 2025 ile 14 Ocak 2025 tarihleri arasında Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerinin durdurulacağını bildirdi. Üretim hatlarında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları ve yılsonu envanter sayımı nedeniyle alınan bu karar kapsamında, fabrikanın 15 Ocak 2025 Çarşamba günü yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

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Koç Holding'den Tofaş Hamlesi! Apar Topar Ara Verildi - Resim: 2

ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ARA VERİLİYOR

Şirket, düzenli bakım ve envanter çalışmalarının, üretim süreçlerinin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı. Tofaş, bu tür kesintilerin, üretim altyapısının modernizasyonu ve süreçlerin iyileştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

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Koç Holding'den Tofaş Hamlesi! Apar Topar Ara Verildi - Resim: 3

ÜRETİM PLANLAMASI DEVAM EDİYOR

Tofaş, üretim hattında yapılan çalışmaların ardından belirlenen tarihten itibaren normal üretim takvimine geri dönüleceğini kaydetti. Alınan bu geçici ara kararının şirketin üretim planlamasını olumsuz etkilemeyeceği açıklandı.

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