Koç Holding'den Rekor Zarar! Tarih Verildi, Dev Fabrika Kapatılıyor

1800 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Fabrikada tasfiye süreci son aşamaya gelirken, Arçelik Polonya fabrikasının Mart ayına kadar tamamen kapatılacağı ve burada çalışan yaklaşık 1800 kişiye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenerek işten çıkarılacağı duyuruldu.