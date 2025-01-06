Koç Holding'den Rekor Zarar! Tarih Verildi, Dev Fabrika Kapatılıyor
Koç Holding, Eylül ayında yaptığı açıklamada Polonya'daki Arçelik fabrikasının kapanacağını duyurmuştu. Fabrikada verimlilik sorunları nedeniyle faaliyete son verileceği belirtilirken, tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiği ve mart ayına kadar yaklaşık 1800 çalışanın işine son verileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, son yıllarda Avrupa'ya yönelik yatırımlarını artırmış olsa da, Polonya'da açtığı Arçelik fabrikasında beklediği verimliliği sağlayamadı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi Beko'ya alternatif oluşturmak amacıyla yapılan yatırımlar, Polonya'da verimlilik sorunlarına yol açtı. Koç Holding, Eylül ayında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada fabrikanın kapatılacağını bildirmişti.
1800 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Fabrikada tasfiye süreci son aşamaya gelirken, Arçelik Polonya fabrikasının Mart ayına kadar tamamen kapatılacağı ve burada çalışan yaklaşık 1800 kişiye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenerek işten çıkarılacağı duyuruldu.