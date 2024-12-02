Koç Holding'den Rekor Zarar
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 2024 yılının üçüncü çeyrek bilançosunda rekor zararı açıkladı.
Kaynak: rotaborsa
Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunda 1 milyar 905 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rekor zarar, piyasalarda geniş yankı uyandırırken, aracı kurumlar tarafından hisse hedef fiyatlarında güncellemeler yapılmasına neden oldu.
Koç Holding’in üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından, toplam altı aracı kurum yeni hedef fiyat raporları yayınladı. Raporlara göre, belirlenen hedef fiyatlar şu şekilde:
En düşük hedef fiyat: 254,70 TL
En yüksek hedef fiyat: 348,00 TL
Ortalama hedef fiyat: 287,83 TL
Son kapanış fiyatına göre hedef fiyatların ortalama prim potansiyeli ise %43,55 olarak hesaplandı.
HEDEF FİYATLAR NASIL BELİRLENDİ?
Yayınlanan raporlarda, yalnızca üçüncü çeyrek bilanço sonrasında yapılan hedef fiyat revizyonları dikkate alındı. Daha önceki çeyreklerde açıklanan ve bilanço sonrası güncellenmeyen hedef fiyatlar değerlendirmeye dahil edilmedi. Böylece, hedef fiyatların güncel piyasa koşullarına uygun olması sağlandı.
KOÇ HOLDİNG HİSSELERİNDE BEKLENTİLER
Koç Holding hisseleri için belirlenen bu yeni hedef fiyatlar, yatırımcılar açısından önemli bir referans oluşturuyor. Zarara rağmen açıklanan %43,55’lik prim potansiyeli, uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak piyasalarda belirsizlikler devam ederken, aracı kurumların raporlarında dikkat çekilen risk unsurlarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Koç Holding'in önümüzdeki dönem performansı, hem sektörel gelişmeler hem de şirket içi stratejik adımlarla şekillenecek. Yatırımcılar için yılın geri kalanında açıklanacak finansal veriler ve piyasa hareketleri kritik önem taşıyor.