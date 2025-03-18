Koç Holding’den Rekor Paraya Dev Yatırım! Harıl Harıl Arazi Arayışına Girildi
Koç Holding, sağlık sektöründeki yatırımlarına bir yenisini eklemek için harekete geçti. Şirket, yaklaşık 100 milyon euro değerinde yeni bir sağlık girişimi için Romanya’da arazi arayışına başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin en büyük şirketler topluluklarından biri olan Koç Holding, sağlık alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce Kemer Medical Center’a ait yedi hastaneyi satın alan ve kök hücre tedavileri alanında faaliyet gösteren StemBio’yu bünyesine katan şirket, bu alanda büyümeye devam ediyor.
Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla İstanbul’da faaliyet gösteren Koç Üniversitesi Hastanesi’ni de bünyesinde barındıran Koç Holding, Avrupa’daki sağlık yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor.
ROMANYA’DA 100 MİLYON EURO’LUK YENİ GİRİŞİM
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, şirketin Romanya’daki yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg HT’ye konuşan Koç, şirketin Romanya’da beyaz eşya, otomotiv ve finans teknolojileri alanlarında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, sağlık sektörüne yönelik yeni bir yatırım planladıklarını açıkladı.
Koç, Romanya’da uygun bir arazi bulunması halinde 100 milyon euroya yakın bir sağlık yatırımı gerçekleştireceklerini ifade etti. Şirketin bu hamlesi, sağlık sektöründeki varlığını daha da güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.