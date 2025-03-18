Koç Holding’den Rekor Paraya Dev Yatırım! Harıl Harıl Arazi Arayışına Girildi

Koç, Romanya’da uygun bir arazi bulunması halinde 100 milyon euroya yakın bir sağlık yatırımı gerçekleştireceklerini ifade etti. Şirketin bu hamlesi, sağlık sektöründeki varlığını daha da güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.