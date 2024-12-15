Koç Holding’den Otomotiv Piyasasında Rekor Yatırım!
Koç Holding’in Türkiye pazarına sunduğu Foton Tunland G7, güçlü tasarımı ve ileri teknolojik donanımlarıyla otomotiv piyasasına bomba gibi bir giriş yaptı.
Kol Holding Otokar’ın pickup model otomobili Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Hem şehir içinde hem de zorlu arazi koşullarında üstün performans sunan araç, 1 milyon 377 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. En üst donanım seçeneği ise 1 milyon 755 bin TL’ye kadar ulaşıyor.
HEM ŞEHİR HEM ARAZİ İÇİN UYGUN
Foton Tunland G7, geniş iç hacmi ve konforlu tasarımıyla kullanıcılarına premium bir sürüş deneyimi vadediyor. 7 farklı renk ve 3 donanım seçeneğiyle Otokar tarafından satışa sunulan araç, modern tasarım çizgileriyle öne çıkıyor. Araçta bulunan iklim kontrollü dijital klima, 360 derece görüş sistemi, kablosuz multimedya bağlantısı ve geniş LCD ekran sürüş keyfini artırırken, üstün ses yalıtımı sayesinde sessiz bir yolculuk sunuyor.
Kabin içindeki 4 adet USB çıkışı ve 7 farklı renkte ambiyans aydınlatma, kullanıcıların konforunu üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca elektrikli sunroof seçeneği, araca şıklık katıyor.
MOTOR GÜCÜ ŞAŞIRTTI
Foton Tunland G7, 2.0L Aucan motoruyla 119 kW (162 PS) güç ve 380 Nm tork üretiyor. 76 litrelik yakıt deposu ve 12 litrelik AdBlue tankı sayesinde uzun mesafelerde kesintisiz yolculuk imkanı sunuyor. Maksimum 160 km/saat hıza ulaşabilen araç, yakıt verimliliğiyle dikkat çekiyor.
GÜVENLİKTE ÜSTÜN TEKNOLOJİ
Araç, güvenli sürüş için Kör Nokta Algılama Sistemi (BSD), Fren Asistanı (BA), Elektronik Fren Sistemi (EBD), Araç Dinamik Kontrol Sistemi (VDC), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Yokuş Kalkış Desteği (HHC) ve Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) gibi birçok ileri teknolojiyle donatılmış durumda.
TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
Foton Tunland G7, Türkiye pazarında 1 milyon 377 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. En üst donanım paketi ise 1 milyon 755 bin TL’ye kadar yükseliyor. Tunland G7, ileri teknolojisi, estetik tasarımı ve güvenlik donanımlarıyla hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için rağbet gören bir model olarak öne çıktı.