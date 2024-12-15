Koç Holding’den Otomotiv Piyasasında Rekor Yatırım!

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Foton Tunland G7, Türkiye pazarında 1 milyon 377 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. En üst donanım paketi ise 1 milyon 755 bin TL’ye kadar yükseliyor. Tunland G7, ileri teknolojisi, estetik tasarımı ve güvenlik donanımlarıyla hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için rağbet gören bir model olarak öne çıktı.