Koç Holding'den Milyon Dolarlık Yeni Rekor
Koç Holding, bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art), Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi sürecine ilişkin gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Tek-Art, ihalede 504 milyon ABD doları ile en yüksek ikinci teklifi veren firma olarak 5 Şubat 2025 tarihinde sözleşme imzasına davet edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding, 16 Temmuz 2024 tarihli açıklamasında, Tek-Art’ın T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen ve Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının devredilmesini öngören ihaleye katıldığını duyurmuştu.
Özelleştirme sürecine ilişkin yeni bir gelişme, ÖİB tarafından Koç Holding'e iletildi. 15 Eylül 2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç katılımcının teklifleri onaylandı. Şartname gereği bu katılımcılar sözleşme imzasına davet ediliyor.
TEK-ART SÖZLEŞME İMZASINA ÇAĞRILDI
İhalede 504 milyon ABD doları ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art, 5 Şubat 2025 tarihinde sözleşme imzasına çağrıldı. Koç Holding, sürece ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini ve önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Koç Holding tarafından KAP'a konu hakkında yapılan açıklama şöyle:
"16 Temmuz 2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye katılacağı ve ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgilerin yatırımcılarımızla paylaşılacağı kamuya duyurulmuştu. ÖİB tarafından bugün iletilen yazıda 15.09.2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.09.2024 tarihli ve 8967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ve İhale Şartnamesi hükümleri gereği teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmekte olduğu belirtilmiş olup, ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren Teklif Sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edilmiştir. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."