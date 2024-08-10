Koç Holding'den Kara Haber: Ekonominin Ağır Topu Bile Bu Durumdaysa Tablo Vahim!
Türkiye'nin en büyük şirketler grubu Koç Holding'in 2. çeyrek bilançosu beklentilerin oldukça altında geldi. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95 kâr düşüşü yaşarken, Arçelik firması bu dönemde zarar etti. Ülkenin dev holdinginde mali tabloların oldukça karamsar gelmesi, sektörün diğer temsilcilerinde de tedirginliğe neden oldu.
Türkiye'nin en büyük şirketler grubu Koç Holding, dün yaptığı açıklama ile yılın 2. çeyrek bilançosunu yatırımcıları ile paylaştı.
Mali tablonun beklentilerden çok daha kötü gelmesi üzerine Koç Holding'in Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde yüzde 5'in üzerinde düşüş yaşandı ve devre kesiciler çalıştı. Şirketin özkaynaklarının ise yapılan 20 milyar liralık temettü ödemeleri nedeniyle yüzde 5 düştüğü öğrenildi.
GEÇEN YILA GÖRE KÂR ORANI YÜZDE 95 DÜŞTÜ
Tabloda en dikkat çeken veri, Koç Holding'in geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net kâr oranında %95 düşüş yaşaması oldu. Şirketin amiral gemilerinden biri olan Arçelik ise yıllar sonra ilk kez bir çeyreği zarar açıklayarak tamamladı.