Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Koç Holding’e bağlı Arçelik’in, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan fabrikasını Manisa’ya taşımaya hazırlandığı öne sürüldü. Sürece ilişkin olarak 700 işçinin işten çıkarıldığı iddia edilirken, işçilerin kıdem ve çalışma haklarının hiçe sayıldığı ileri sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, taşınma sürecinin sadece bir lojistik kararı olmadığını belirterek, “Bu adım, 3 bin işçinin kazanılmış haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor. Manisa’daki fabrikada daha düşük ücretlerle, daha kötü koşullarda çalışma dayatması söz konusu” ifadelerini kullandı.
ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ, KOŞULLARIN AĞIRLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Bayhan, taşınmayı kabul eden işçilerin taleplerinin göz ardı edildiğini ve yeni iş koşullarının mevcut durumdan daha kötü hale getirildiğini dile getirdi. Milletvekili, son günlerde 700 işçinin işten çıkarıldığını hatırlatarak, “Bu, yıllardır emek veren işçilerin alın terine yapılan açık bir saygısızlıktır” dedi.
ÇALIŞMA BAKANI'NA İNCELEME ÇAĞRISI
Bayhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulunarak, konunun ivedilikle incelenmesini talep etti. Bayhan, “Sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü bu uygulama, büyük bir haksızlığın ve sömürünün göstergesidir” dedi.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TAŞINMA PLANINI DOĞRULADI
Sektör kaynakları, Arçelik’in Gebze’deki üretimini Manisa’ya taşıma planlarını doğrularken, Manisa’nın sanayi üssü olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin bölgede fabrika kurmaya hazırlanmasıyla birlikte Manisa’nın sanayi yükü artarken, Kocaeli merkezli bazı fabrikaların da ilerleyen süreçte bu bölgeye kaydırılabileceği belirtiliyor.
KOÇ HOLDİNG AVRUPA'DA DA YAPILANMAYA GİDİYOR
Koç Holding’in Arçelik aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında yaptığı yeniden yapılanma adımları devam ederken, geçtiğimiz günlerde Polonya’daki Arçelik fabrikasında verimlilik sorunları nedeniyle üretimin durdurulacağı açıklanmıştı. Bu gelişmeler, holdingin küresel ölçekte üretim merkezlerini yeniden konumlandırdığı yorumlarına neden oldu.