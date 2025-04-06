Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı

ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ, KOŞULLARIN AĞIRLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bayhan, taşınmayı kabul eden işçilerin taleplerinin göz ardı edildiğini ve yeni iş koşullarının mevcut durumdan daha kötü hale getirildiğini dile getirdi. Milletvekili, son günlerde 700 işçinin işten çıkarıldığını hatırlatarak, “Bu, yıllardır emek veren işçilerin alın terine yapılan açık bir saygısızlıktır” dedi.

ÇALIŞMA BAKANI'NA İNCELEME ÇAĞRISI

Bayhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulunarak, konunun ivedilikle incelenmesini talep etti. Bayhan, “Sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü bu uygulama, büyük bir haksızlığın ve sömürünün göstergesidir” dedi.