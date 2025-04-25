Koç Holding'den Flaş Hamle! Borsa'da Dikkat Çeken Hamle

Geride bıraktığımız işlem günü, Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri dahil olmak üzere toplam üç hisse senedinde özel emir ile alım-satım işlemleri gerçekleştirildi. İşte detaylar…

ÖZEL EMİR İLE İŞLEM NEDİR?

Özel emir işlemi, bir hisse senedinde o anki piyasa fiyatlarından bağımsız olarak, alıcı ve satıcı arasında karşılıklı anlaşma ile belirlenen fiyattan yapılan işlemdir. Bu tür işlemler, yatırımcıların belirli bir fiyat ve miktarda işlem yapmalarını sağlamak amacıyla kullanılır. Özel emirler, işlem yapılmak istenen karşı yatırım kuruluşuna iletilir ve yalnızca bu kuruluş tarafından görülür. Özel emir işlemleri sonrasında, eğer gerekli bildirim yapılırsa, alım-satım bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanır. Bildirim yapılmadığı takdirde, işlemin kim tarafından yapıldığına dair bilgi edinilmesi mümkün olmaz.