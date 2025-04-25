Koç Holding'den Flaş Hamle! Borsa'da Dikkat Çeken Hamle
Borsada 24 Nisan 2025 tarihinde, BİST100 endeksi %1,92 oranında bir artışla 9490,90 puandan kapanış yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geride bıraktığımız işlem günü, Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri dahil olmak üzere toplam üç hisse senedinde özel emir ile alım-satım işlemleri gerçekleştirildi. İşte detaylar…
ÖZEL EMİR İLE İŞLEM NEDİR?
Özel emir işlemi, bir hisse senedinde o anki piyasa fiyatlarından bağımsız olarak, alıcı ve satıcı arasında karşılıklı anlaşma ile belirlenen fiyattan yapılan işlemdir. Bu tür işlemler, yatırımcıların belirli bir fiyat ve miktarda işlem yapmalarını sağlamak amacıyla kullanılır. Özel emirler, işlem yapılmak istenen karşı yatırım kuruluşuna iletilir ve yalnızca bu kuruluş tarafından görülür. Özel emir işlemleri sonrasında, eğer gerekli bildirim yapılırsa, alım-satım bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanır. Bildirim yapılmadığı takdirde, işlemin kim tarafından yapıldığına dair bilgi edinilmesi mümkün olmaz.
24 NİSAN’DA GERÇEKLEŞEN ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
24 Nisan Perşembe günü, özel emir ile işlem yapılan hisseler şu şekilde sıralandı:
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Özel emir işlem hacmi: 145.575.000 TL
Özel emir işlem adedi: 1.000.000 lot
İşlem fiyatı: 145,575 TL
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)
Özel emir işlem hacmi: 130.140.000 TL
Özel emir işlem adedi: 1.350.000 lot
İşlem fiyatı: 96,40 TL
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)
Özel emir işlem hacmi: 350.000.000 TL
Özel emir işlem adedi: 5.000.000 lot
İşlem fiyatı: 70,00 TL
ÖZEL EMİR İŞLEMLERİNİN PİYASA ETKİSİ
Bu özel emir işlemleri, piyasa likiditesini etkileyebilir ve fiyatların belirli seviyelerde tutunmasını sağlayabilir. Ancak, işlemler hakkında detaylı bilgi yalnızca işlem yapılan tarafların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirim yapması durumunda kamuoyuna duyurulur.