Koç Holding'den 10 Milyar Liralık Dev Yatırım! KAP'a Bildirildi
Koç Holding, kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar TL'ye yükseltmek için harekete geçti. Şirket, bu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklamada, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılı sonuna kadar uzatılması ve mevcut sermaye tavanının 10 milyar TL’ye çıkarılmasının planlandığı belirtildi.
Koç Holding'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuz tarafından, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2013 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisiyle gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak
10.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir."