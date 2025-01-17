Koç Holding'den 10 Milyar Liralık Dev Yatırım! KAP'a Bildirildi

Koç Holding'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2013 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisiyle gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak