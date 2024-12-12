Koç Holding Zorda! Tofaş'ın Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkarmasının Nedeni Ortaya Çıktı

Alınan bu karar, Tofaş’ın hem iç hem de dış pazarlarda karşı karşıya kaldığı zorlukların bir sonucu olarak yorumlanıyor. Şirket, önümüzdeki süreçte de sektörel ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak üretim planlarını yeniden şekillendireceğini belirtti.