Koç Holding Zorda! Tofaş'ın Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkarmasının Nedeni Ortaya Çıktı
Koç Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tofaş, toplam çalışan sayısının yüzde 13’ünün iş akdinin feshedildiğini açıkladı. İşten çıkarmaların nedeni, çalışanlara gönderilen fesih bildirimlerinde ortaya çıktı.
Kaynak: CNBC-e
Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından Tofaş, çalışan sayısının yüzde 13’ünü işten çıkardığını duyurdu. Şirketin bu kararı, hem iç hem de dış pazarlardaki ekonomik zorluklar ve sektörel baskılar nedeniyle alındı.
KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA VE FESİH DETAYLARI
Tofaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama sonrasında işten çıkarmaların gerekçeleri de netleşti. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu kararın arkasında uzun vadeli ekonomik belirsizlikler, sektördeki yapısal değişiklikler ve üretim planlamalarındaki revizyonlar yer aldı. İşten çıkarılan çalışanlara iletilen "İş Akdi Fesih Sözleşmesi" belgelerinde de bu duruma ilişkin detaylar yer aldı.
EKONOMİK VE SEKTÖREL BASKILAR KARARI TETİKLEDİ
Tofaş, işten çıkarmaların gerekçesi olarak özellikle son dönemde yerli üreticilerin karşılaştığı ağır vergi yükleri ve sektörel zorlukları işaret etti. Kasım 2022’de yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesiyle, yerli üreticilerin yüzde 80 vergi diliminde rekabet etmek zorunda kaldığı ve ithal araçlara karşı dezavantajlı bir konuma düştüğü belirtildi.
Buna ek olarak, şirketin üretimini durdurduğu modellerin de bu süreçte önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Özellikle 2023 yılında Doblo modelinin üretiminin sona ermesi ve 2024 Temmuz ayı itibarıyla Fiorino modelinin üretiminin durdurulacak olması, Tofaş’ın pazar payını ve satış adetlerini olumsuz etkiledi.
ÜRETİM HACMİ VE İHRACAT HEDEFLERİNDEKİ DÜŞÜŞ
Tofaş, iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik daralmaların yanı sıra, ihracat gelirlerinde yaşanan kayıplara da dikkat çekti. Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde değişen ekonomik ve siyasi koşullar, Avrupa pazarındaki durgunlukla birleşince şirket, beklenen ihracat hedeflerini tutturamadığını açıkladı. Üretim hacminde düşüşler yaşanırken, dönemsel duruşların da istihdam üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.
SON ÇARE İŞTEN ÇIKARMA!
Tofaş, tüm çabalara rağmen iş gücündeki fazla kapasitenin azaltılmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Şirket tarafından çalışanlara gönderilen yazıda, "Mevcut durumun önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörüsüyle, maalesef son çare olarak iş akdi fesihleri yapılmak zorunda kalmıştır" denildi.
Alınan bu karar, Tofaş’ın hem iç hem de dış pazarlarda karşı karşıya kaldığı zorlukların bir sonucu olarak yorumlanıyor. Şirket, önümüzdeki süreçte de sektörel ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak üretim planlarını yeniden şekillendireceğini belirtti.