Koç Holding Yeni Rekor İçin Tarih Verdi
Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 2024 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 14 Ekim 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre, 01.01.2024 - 30.09.2024 dönemine ilişkin finansal raporların 07 Kasım 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklamada, Koç Holding’in kurumsal politikaları gereği, finansal raporların açıklanmasından önceki iki hafta süresince “sessiz dönem” uygulamasının devrede olacağı belirtildi.
Bu süreçte, şirketin finansal durumu hakkında kamuya açıklanmış bilgiler dışında herhangi bir bilgilendirme yapılmayacağı ve analist, yatırımcı veya diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, bu konularla ilgili soruların yanıtlanmayacağı ifade edildi.