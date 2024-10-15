Koç Holding Yeni Rekor İçin Tarih Verdi

Bu süreçte, şirketin finansal durumu hakkında kamuya açıklanmış bilgiler dışında herhangi bir bilgilendirme yapılmayacağı ve analist, yatırımcı veya diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, bu konularla ilgili soruların yanıtlanmayacağı ifade edildi.