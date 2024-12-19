Koç Holding Tarihi Bir Rekora İmza Attı

TESLİMATLAR 2025'TE BAŞLAYACAK

Teslimatlar, 2025 yılı son çeyreğinde başlayacak ve 5 yıl süresince partiler halinde tamamlanacak. Ayrıca, OTOKAR, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 2 milyar RON (yaklaşık 14,5 milyar TL) tutarında teminat mektubu sunacak.

Bu anlaşma, Koç Holding’in savunma sanayiinde önemli bir adım atmasını ve uluslararası alanda daha da güçlenmesini sağlayacak.