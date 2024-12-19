Koç Holding Tarihi Bir Rekora İmza Attı

Koç Holding'e bağlı OTOKAR, Romanya Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç alımı ihalesini kazandığını duyurdu. Ekim ayında kazanılan ihalenin ardından, resmi görüşmelerin tamamlandığı ve sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Koç Holding Tarihi Bir Rekora İmza Attı - Resim: 1

Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ihalesi için 20 Mart 2024 tarihinde teklif veren OTOKAR, Ekim ayında ihaleyi kazanmıştı. 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan anlaşma ile, üretim sürecinin son detayları da netleştirildi. Bu anlaşma, son yılların en büyük savunma sanayi ihalelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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Koç Holding Tarihi Bir Rekora İmza Attı - Resim: 2

ÜRETİMİN BÜYÜK KISMI ROMANYA'DA YAPILACAK

Söz konusu anlaşma çerçevesinde, toplam 1059 adet aracın üretimi yapılacak. Üretimin ilk 278 aracı, Sakarya'daki OTOKAR fabrikasında üretilecekken, geri kalan araçlar Koç Holding'in Romanya'da açtığı Ford Otosan fabrikasında üretilecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ

Anlaşmanın toplam tutarı 4.263.286.655,66 Rumen Leyi (yaklaşık 31 milyar TL) olarak belirlendi. Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmenin KDV hariç 4.263.286.655,66 RON değerinde olduğunu ve bu projede OTOKAR’ın Türkiye'den araç ihracatı, demonte kit ve parça satışları gibi gelirler elde edeceği ifade edildi.

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Koç Holding Tarihi Bir Rekora İmza Attı - Resim: 3

TESLİMATLAR 2025'TE BAŞLAYACAK

Teslimatlar, 2025 yılı son çeyreğinde başlayacak ve 5 yıl süresince partiler halinde tamamlanacak. Ayrıca, OTOKAR, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 2 milyar RON (yaklaşık 14,5 milyar TL) tutarında teminat mektubu sunacak.

Bu anlaşma, Koç Holding’in savunma sanayiinde önemli bir adım atmasını ve uluslararası alanda daha da güçlenmesini sağlayacak.

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