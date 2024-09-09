Koç Holding Rotasını Belirledi: Hisselerindeki Yeni Fiyat Belli Oldu

Ak Yatırım, 3 Eylül 2024 tarihinde yayımladığı raporda, Koç Holding hisseleri için hedef fiyatını hisse başına 315 TL olarak belirledi. Mevcut fiyatın 252 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu hedef endeksin üzerinde bir getiri potansiyeli taşıyor. Yatırımcılar, Ak Yatırım’ın bu güçlü beklentisini dikkatle izliyor.

Gedik Yatırım ise 4 Eylül 2024 tarihli raporunda daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, hisse başına 252,74 TL hedef fiyat açıkladı. Bu değerlendirme, mevcut fiyat olan 240,12 TL’ye göre endekse paralel bir getiri öngörüsünde bulunuyor. Yatırımcılar açısından Gedik Yatırım'ın bu daha muhafazakar tahmini, piyasadaki dengeleri ve olası dalgalanmaları göz ardı etmemeleri gerektiğini gösteriyor.

Koç Holding hisseleri, 8 Eylül 2024 tarihi itibariyle 184,80 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aracı kurumların yaptığı hedef fiyat değerlendirmeleri ile birlikte, hisselerdeki olası yükselişler yatırımcıların radarında olacak.

KOÇ HOLDİNG HAKKINDA

Koç Holding, Türkiye'nin köklü ve en büyük özel kuruluşlarından biri olarak 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kuruldu. Türkiye’nin ilk holdingi olma unvanını taşıyan Koç Holding, sanayi, otomotiv ve elektrikli ev aletleri gibi farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Holding, 1984’te Vehbi Koç’un oğlu Rahmi Koç’a devredilen yönetim sürecinin ardından 2003 yılında Mustafa Koç tarafından yönetilmeye başlandı. Mustafa Koç’un vefatından sonra ise Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanırken, Ali Y. Koç da Başkan Vekili görevine getirildi.

Koç Holding, uluslararası başarılarıyla da adından söz ettiriyor. 2020 yılında Fortune Global 500 listesinde 471. sırada yer alarak küresel çapta en büyük sanayi şirketleri arasında kendine yer buldu. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası’nın 2019 yılı araştırmasında, Koç Topluluğu’na bağlı dört şirket, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk on içinde yer aldı. Koç ailesi ise The Economist dergisine göre Türkiye’nin en zengin ailesi olarak öne çıkıyor.

Koç Holding'in yeni hedef fiyat değerlendirmeleri ve güçlü yapısı, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem