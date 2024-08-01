Koç Holding Mahkemelik Oldu: Milyonlarca Dolarlık Dava Açıldı

Koç Holding, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Yapı Kredi'nin satışı ile gündeme gelmişti.



Dev bankanın, Koç Holding'e ait yüzde 61,2'lik hissesinin 8 milyar dolar karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışı için ileri aşamada görüşmeler yapıldığı öğrenilirken, daha sonrasında bu satışın aile içerisinde huzursuzluğa neden olduğu iddia edilmişti.



YAPI KREDİ'YE MİLYONLARCA DOLARLIK DAVA



İlerleyen süreçte Koç Holding, yaptığı açıklama ile Yapı Kredi'nin satış görüşmelerini doğrulamış ancak sürecin dondurulduğunu açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirket hakkında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.