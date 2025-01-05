Koç Holding Kolları Sıvadı: Rekor Satış Olacak

KOÇ HOLDİNG ALATİNİ KÖŞKÜ İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, kültürel mirası koruma ve yaşatma konusundaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemek üzere. Halihazırda İstanbul’daki Abdülmecid Efendi Köşkü’nün sahibi olan şirket, şimdi de 2. Abdülhamid’in ailesiyle birlikte sürgün hayatı yaşadığı Alatini Köşkü için nabız yokluyor.

Analiz Gazetesi’nin haberine göre, köşkün satın alınması halinde Türk-Yunan iş birliğini güçlendirecek bir kültürel merkez olarak hizmet vermesi hedefleniyor.